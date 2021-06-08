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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özdoğan'dan, pandemi kurallarına uyan ilçe halkına teşekkür

İHA

Özdoğan'dan, pandemi kurallarına uyan ilçe halkına teşekkür

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Özdoğan, Pandemide kademeli döneme geçişin ardından tüm kurallara uyan ilçe halkına teşekkür etti.
Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen, üç gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.
‘Özellikle sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum’ diyerek sözlerine başlayan Başkan Özdoğan kontrollü normalleşme sürecinde Hacılar halkının kurallara uyduğunu belirtti. Özdoğan şöyle konuştu; “Gerek bugüne kadar gerekse bundan sonra ki süreçte gösterecekleri hassasiyet için ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. Veriler gayet güzel, kurallara uyuluyor ve 100 binlik dilimde güzel sonuçlar var. Aşılama oranında çok ciddi bir noktadayız. Bu noktada vatandaşımıza teşekkür etmek istiyorum. Sırası gelen vatandaşlarımızdan istirhamımız aşılarını olsunlar.”
Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesi mülkiyeti Hacılar Belediyesi’ne ait 4608 ada, 3 no’lu parselin beş yıl süre ile kiraya verilmesi hususu görüşülerek encümene havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Gündemin ikinci maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.06.2021912 sayılı müzekkeresinde belirtilen Yediağaç Mahallesi 3570 ada 2 ile 4 no’lu parsellerin satışının görüşülerek encümene yetki verilmesi oy birliği kabul edildi.
Gündemin üçüncü maddesinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.06.20211673 sayılı plan değişikliği talebinin imar komisyonunda görüşülmesi için komisyona havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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