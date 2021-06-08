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(ÖZEL) Normalleşme ile birlikte bir güne iki düğün yapılıyor Kayseri’de düğün salonları yüzde 90 oranında doldu Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç: “Vatandaşlarımızın biraz acele etmeleri ve sözleşmelerini bir an önce yapmaları iyi olacak”

İHA

(ÖZEL) Normalleşme ile birlikte bir güne iki düğün yapılıyor Kayseri’de düğün salonları yüzde 90 oranında doldu Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç: “Vatandaşlarımızın biraz acele etmeleri ve sözleşmelerini bir an önce yapmaları iyi olacak”

Türkiye Tüm Etkinlik İşverenler Sendikası (EtkinlikSen) Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber düğün salonlarına olan rağbetin arttığını söyleyerek, “Gündüzlü ve akşamlı müesseselerimiz dolmaya başlıyor” dedi.
EtkinlikSen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, etkinlik sektöründe hizmet veren kurumların uzun zamandır sıkıntı yaşadığını, normalleşme süreciyle beraber nefes alacaklarını söyledi. Özandaç, “Uzun süredir beklediğimiz haber 1 Haziran itibariyle yayınlanan genelge ile gelmiş oldu. Devletimiz uzun süredir bizim taleplerimizi dinliyorlardı. Beklentilerimizi ve bir takım haksızlıklara uğradığımızla ilgili düşüncelerimizi dinliyorlardı. Yayınlanan genelge ile ortadaki belirsizlikler ortadan kalktı. Bundan dolayı devletimize, hükümetimize ve yetkililere teşekkür ediyoruz. Nikah tarzında düğünler başladı. Açık mekanlara da kapasite sınırı konulmadı. 15 Haziran itibariyle de özellikle üzerinde durduğumuz takvimin belirlenmesi noktasında yiyecek içecek hizmetinin de başlamasıyla bizim önümüz güzel bir şekilde açılmış oldu. Temmuz itibariyle de aşının ilerleyen safhaya geçmesi ve yaş sınırlarının da yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla 1 Temmuz itibariyle kapasite ve yemek sorunu, bekletilen nişan ve kınalar gibi yeri geldiğinde yakın teması da gerektiren etkinliklerinde önü açılmış oldu. 550 bin civarında bekleyen düğün ve etkinlik vardı. Yüzbinlerce kurumsal etkinlik, belediyelerin etkinlikleri festivaller vardı. Etkinlik sektörü denildiği zaman biz bunları tamamıyla ilgileniyoruz. Aileleri ile birlikte 15 milyonun insanın ekmek yediği bir sektör 1.5 yıla yakın bir süredir büyük sıkıntı çekiyordu. Umarım bu yaşadığımız son olur. Kayıplarımız oldu ve sabretmemiz gereken çetin bir süreci atlattık. Halkımızın teveccühü ve beklenen etkinliklerin açılım haberinden sonra bizlere geri dönüyor olması umarım kayıplarımızı telafi edecek ve hayatımıza döneceğiz” ifadelerini kullandı.
Özandaç, düğün salonlarında Temmuz ve Ağustos itibariyle beklenen doluluğu yakaladıklarını söyleyerek, “Bu aylar bizim dolu aylarımızdı. Halen şehir dışında ve yurtdışında olan müşterilerimizden bize ulaşamayanlar var. Bunlar geldiklerinde yer bulmakta sıkıntı çekecekler. Bu yüzde 90 doluluk çok hızlı bir şekilde yüzde 100’e ulaşacak. Gündüzlü ve akşamlı müesseselerimiz dolmaya başlıyor. Genç çiftlerimizden ve organizasyon yapacak misafirlerimizden çok seçici olmamalarını rica ediyorum. Önemli olan bir arada olabilmek ve etkinliklerin yapılabilmesidir. Burada illa 4 Temmuz ısrarında olmasınlar ve müsait tarihleri yetkililerden alsınlar. İnşallah ağız tadıyla etkinliklerini yapsınlar diyorum. Fiyat olarak da haliyle enflasyonist ortamda bir artış söz konusudur. Günlerimizde doldukça daha yüksek fiyatlar ile karşılaşma riskleri var. Biraz acele etmeleri ve yerleri ile sözleşmelerini biran önce yapmaları iyi olacak. Olası bir aksilik durumu görmüyoruz ama olursa da arkadaşlarımız farklı alternatif tarihlere yönlendirmeler yapıp misafirlerimizi rahatlatabiliyorlar. Bu anlamda da çekinmesinler” şeklinde konuştu.
Müzik sektöründe halen sıkıntı yaşandığını dile getiren Ali Koray Özandaç, “Genelgede açıklığa kavuşmayan ve gerçekten yine binlerce insanın beklediği müzik piyasasının durumu malumdur. Müzik sektöründe de çok sıkıntı çeken dostlarımız oldu. Bazıları intihar etti, müzik aletlerini satıp öyle geçinmek zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Burayla da alakalı Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Haziran ortasından itibaren bir gevşeme ve açılım bekliyorum. Buna ihtiyacımız var. Müzik sektörü bu anlamda kendini çok dışlanmış yalnız hissetti. Bu arkadaşlarımızın da artık dayanacak gücü kalmadı. Onlarında sesinin duyulduğuna eminim ama 1 Temmuz’u beklemeden 15 gün kazanırlarsa en azından 15 günde hayata yeniden dönmüş ve tutunmuş olacaklar diye arzu ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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