Gaz kaçağı olan binadaki 2 çocuğu, itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaz kaçağı olan binadaki 2 çocuğu, itfaiye kurtardı

DHA

Gaz kaçağı olan binadaki 2 çocuğu, itfaiye kurtardı


Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de gaz kaçağının olduğu binada, işe giden babanın evde tek başına bıraktığı küçük yaştaki Suriye uyruklu 2 kardeş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.  
Olay, saat 10.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki 4 katlı Kübra Apartmanı'nda meydana geldi. Gaz kaçağı kokusu alan bina sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, doğal gaz yetkililerinin yardımıyla mahalledeki doğal gaz vanasını kapattı. Ardından binaya gelen ekipler, 4´üncü katın balkonunda Suriye uyruklu oldukları öğrenilen küçük yaştaki kız ve erkek iki kardeşin ağladığını duydu. Ekipler, zili çaldıklarında kapıyı açan olmayınca kurtarma çalışması başlattı. Bu kapsamda itfaiye erleri, yangın merdiveni ile çıktıkları dairede çocukları kurtardı. Korkudan ağlayan çocukları polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler, 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuklara marketten aldığı oyuncak ve yiyecekleri verdi. Suriyeli çocukların annesinin Suriye´de yaşadığı, babasının ise organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Haftanın 6 günü çalışan babanın, her gün kapıyı çocuklarının üzerine kilitleyerek işe gittiği belirtildi. Çocuklar sakinleştikten sonra polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-06-08 13:46:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muaythai Milli Takımına Kayseri’den üç sporcu seçildi
YEREL HABERLER Muaythai Milli Takımına Kayseri’den üç sporcu seçildi
(ÖZEL) Normalleşme ile birlikte bir güne iki düğün yapılıyor Kayseri’de düğün salonları yüzde 90 oranında doldu Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç: “Vatandaşlarımızın biraz acele etmeleri ve sözleşmelerini bir an önce yapmaları iyi olacak”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Normalleşme ile birlikte bir güne iki düğün ...
3 FETÖ/PDY sanığına hapis cezası
YEREL HABERLER 3 FETÖ/PDY sanığına hapis cezası
Başkan Büyükkılıç, 100 tesis müjdesi ile yatırım çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, 100 tesis müjdesi ile yatırım ...
Özdoğan'dan, pandemi kurallarına uyan ilçe halkına teşekkür
YEREL HABERLER Özdoğan'dan, pandemi kurallarına uyan ilçe halkına ...
Kocasinan Belediyesi'nde kronomid mesaisi
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nde kronomid mesaisi
Arife öğretmenin adı parkta yaşayacak
YEREL HABERLER Arife öğretmenin adı parkta yaşayacak
Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Kayseri’de kamp yapıyor
YEREL HABERLER Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Kayseri’de kamp ...
Serhat Ergin: “Eğlence sektörü için iyileştirici ve destekleyici adımlar bekliyoruz”
YEREL HABERLER Serhat Ergin: “Eğlence sektörü için iyileştirici ve ...
"3 aydan fazla baş ağrısı çekenler, mutlaka doktora başvurmalıdır"
YEREL HABERLER "3 aydan fazla baş ağrısı çekenler, mutlaka doktora ...
`65 yaş üstünde yanlış ilaç kullanımına bağlı yan etkiler daha fazla görülüyor´
YEREL HABERLER `65 yaş üstünde yanlış ilaç kullanımına bağlı yan ...
Erciyes Büyük Buzul tırmanışı yapıldı
YEREL HABERLER Erciyes Büyük Buzul tırmanışı yapıldı
Araç içinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Araç içinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Erciyes'te gondol teleferiklerinin çalışma saati belli oldu
YEREL HABERLER Erciyes'te gondol teleferiklerinin çalışma saati ...
Ev sahiplerine korku yaşatan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
YEREL HABERLER Ev sahiplerine korku yaşatan yılanı itfaiye ekipleri ...
Kayseri Hürriyet MTAL ve Kayseri Altunspor’un fikstürü belli oldu
YEREL HABERLER Kayseri Hürriyet MTAL ve Kayseri Altunspor’un ...
Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet refüje girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet refüje girdi: ...
Kayseri derbisi Burak Altınel yönetecek
YEREL HABERLER Kayseri derbisi Burak Altınel yönetecek
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: "Her zaman Berna hanımın ve Kayserispor'un yanındayız"
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: "Her ...
Yalçın Koşukavak Kayseri’ye geldi
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak Kayseri’ye geldi
Murat Demirci: “Geride hoş seda bırakabildiysem ne mutlu bana”
YEREL HABERLER Murat Demirci: “Geride hoş seda bırakabildiysem ne ...
Kayseri´de TIR otomobile çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri´de TIR otomobile çarptı: 5 yaralı
Kayserili sporcular madalyalara ambargo koydu
YEREL HABERLER Kayserili sporcular madalyalara ambargo koydu
Çolakbayrakdar, "Dünya standartlarının üzerindeyiz"
YEREL HABERLER Çolakbayrakdar, "Dünya standartlarının üzerindeyiz"