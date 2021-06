Başkan Büyükkılıç'a Ziraat Odalarından teşekkür plaketi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 ilçenin ziraat odası başkanını kabul etti. Ziyarette oda başkanları, Başkan Büyükkılıç’a tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerinden dolayı çiftçiler adına plaket takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ve Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kuzugüden kabul etti. Ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da hazır bulundu.



“ZİRAAT ODALARIYLA DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ”

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin her ne kadar ticaret ve endüstri şehri olarak bilinse de son süreçte tarım ve hayvancılık alanında yapmış olduğu önemli ve anlamlı çalışmalarla artık kendisinden tarım ve hayvancılık ürünleri ile ilgili söz ettirmeye başlayan bir il haline gelmeye başladığını ifade etti. Ziraat odalarıyla dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çok önemli destekleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak da kırsal hizmetler bağlamında, tarım birimleri bağlamında her türlü desteğimizi esirgemeden ziraat odalarımızla dayanışma ve işbirliği içerisinde ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Beydeğirmeni’ndeki besi yerini ziyaret etmiş, yapılan çalışmaları yerinde incelemiştik. Gerek yapılan ahır çalışmaları ile ilgili, gerekse onların dışkılarının değerlendirilmesi sürecinde biyogaz üzerinden elektrik üretme projesi ile ilgili önemli ve anlamlı çalışmaları yerinde gördük. Kayseri’miz adına çevreci ve sıfır atık mantığı ile gübresi ile daha sonraki süreçte güneş enerjisi ile daha sonraki süreçte serası ile örnek teşkil edecek çevreci projelerin yanında bizim asıl amacımız çiftçilerimizin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha güçlü olarak hareket edeceği boyutları sağlamak, buna vesile olmak, bu alanda yapılan çalışmalar destek vermektir.”



“KAYSERİ KABAK ÇEKİRDEĞİNİN, AYÇİÇEĞİNİN, PASTIRMA VE SUCUĞUN MERKEZİ”

Başkan Büyükkılıç, birliğin ve beraberliğin berekete vesile olacağına inandığını belirterek, “Elbette ki Kayseri’miz kabak çekirdeğinin, ayçiçeğinin merkezi olmaya başladı. Pastırma ve sucuğun merkezi olarak hayvancılık konusunda önemli çalışmalar ki yaptığımız projede 100 bin civarında hayvan orada üretilecek ve besicilik yapılacağını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bütün bu güzel gelişmeler Kayseri’mizin, ticaretin bir başka önemli dalı olan hayvancılık ve tarım alanında önemli yer edinmeye başladığını gösteriyor” diye konuştu.



ODA BAŞKANLARI BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak da ziyarette yaptığı konuşmada, “Bizim bugün, ziyaret amacımız Bünyan olarak sadece teşekkür etmektir. Sizin de yaptıklarınız, özellikle hiç greyderin girmediği, bugüne kadar mahallere varılmayan arazi yolları, arazi memnuniyeti konusunda tarımda bir numara. Bunu demeden geçmek istemiyorum. Arazideki hayvan sulaklarındaki Tarım Daire Başkanlığınız tarafından her yıl üçer beşer, mahalle muhtarlarının talebiyle çok güzel şekilde dağıtılıyor. Bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Bundan da çok memnunuz. Tarıma vermiş olduğunuz tohum destekleri gibi bu konudaki desteklerinizden dolayı Bünyan ve çiftçiler adına teşekkür ederim. Onun haricinde traktör olarak, bizim takım ekipmanlarımız ortada rezil oluyordu. Şimdi traktörümüzle kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Traktör desteğinizden dolayı, esas ziyaretimizin sebebi o olsun. Bunun içine sonsuz teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Diğer ziraat odası başkanları da Başkan Büyükkılıç’a, her zaman üretenin, üreticinin yanında olduğu ve tarım ile hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Ziyaret sonunda, ziraat odası başkanları tarafından, Başkan Büyükkılıç’a tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı tüm çiftçiler adına plaket takdim edildi.

