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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Şeker’den KTO’YA ziyaret

İHA

Kayseri Şeker’den KTO’YA ziyaret

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü İsmail Gedik, İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İç Denetim Başkanı ve aynı zamanda Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclis Kâtibi Selcen Erişen’i ağırladı. Ziyarette, Şeker fabrikasının genel durumu, halka arz süreci ve ISO 500 sıralaması hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Kayseri Şeker yöneticilerini KTO’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ömer Gülsoy, Kayseri’nin en eski ve köklü kurumsal şirketlerinden birisi olan Kayseri Şeker, şehrimizin gururu. 30 tane kurumsal ortağı, üç tane şeker fabrikasıyla Kayseri Şeker Fabrikamız, Türkiye’deki şeker sektörü içerisinde yüzde 17’lik paya sahip olan bir kuruluş. Orta Anadolu’daki binlerce çiftçimize gelir ve geçim kaynağı olan Kayseri Şeker’in ekonomimize, istihdama ve yatırıma büyük katkısı var. Geçtiğimiz günlerde açıklanan İstanbul Sanayi Odası’nın Geleneksel hale Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk 500’de Kayseri Şeker, şehrimizdeki 15 kuruluş arasında 2’nci sırada yer alarak yine göğsümüzü kabarttı. 2019 yılında 124 sırada iken pandemiden ve şekerdeki fiyat politikasından kaynaklı tüm olumsuzluklara rağmen 3 sıra daha yükselerek 2020 yılında 121’nci sıraya geçti. Önemli bir başarıya daha imza attı. İnşallah önümüzdeki yıllarda ilk 100’ün içerisinde göreceğimize canı gönülden inanıyoruz. Rabbim başarılı çalışmalarınızı daim etsin. “ dedi.

“KAYSERİ’NİN GÖZBEBEĞİ BİR MARKAMIZ”
Kayseri Şeker’in halka açılmasıyla alakalı görüşlerini de paylaşan Başkan Gülsoy, “Halka açılma noktasında da yaptığınız çalışmaları takdir ediyor ve yakından takip ediyoruz. İlk defa Türkiye'de şeker sektöründe faaliyet yürüten bir kooperatif kuruluşu böyle bir teşebbüsü gerçekleştirme noktasına geldi. İnşallah Sermaye Piyasası Kurulu’ndan biran önce karar gelir. Bu noktada Türkiye'deki şeker sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlere ve kooperatif kuruluşlarına örnek olacağınıza da inanıyorum. Kayseri Şeker’in yatırım ve büyüme planlarını gayet başarılı buluyor, devamını diliyorum. Bizde hep şunu söylüyoruz. Ekonominin kurtuluş reçetesi, Kurumsallaşma, markalaşma, halka açılma ve yabancı ortaklık diyoruz. Kayseri Şeker’de kurumsal bir şirket, üstelik Kayseri’nin gözbebeği bir markamızsınız. Halka açılmayı da tamamlarsınız inşallah daha başarılı olacaksınız diye düşünüyorum. Tüm halkımızın da Kayseri Şeker’e sahip çıkmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bizim şehrimizin markası, çiftçi dostu, aynı zamanda şehrimizin ekonomisine de müthiş katkı veren bir kurumsal şirket. “ diye konuştu.

“KAYSERİ ŞEKER’İN ADINI DÜNYADA DUYURMAK İÇİN BU GİRİŞİMİ YAPTIK”
Başkan Akay da, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve ekibinin yakın dostluğunu ve nezaketini yakından gördüğünü ifade etti. Kayseri Şeker’in halka arz noktasında Yönetim Kurulu adına bilgilendirme de bulunmak için ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Akay sözlerini şöyle sürdürdü:
”Kayseri Şeker sektöründe bir ilki gerçekleştirme konusunda teşebbüste bulundu. Halka arz çalışmaları konusunda Sermaye Piyasa Kuruluş süreci devam ediyor. Bu konuda Başkan Gülsoy’a bilgiler sunduk. Kayseri’deki ticaret erbabı adına destekler talep ettik. Çünkü, Kayseri Şeker, şehrimizin değerli bir markası. Kayseri Şeker bizim sevdiğimiz şehrimizin adını taşıyan beğenerek kullandığımız bir marka haline geldi. Bunu daha kurumsallaştırmak, daha geliştirmek ve Kayseri’nin ismini en olumlu şekilde hem Türkiye’de hem de dünyada duyurmak adına bu girişimi yapıyoruz. İş hayatında inişler, çıkışlar olabilir. Yöneticilere düşen bu sorunlu, sıkıntılı zamanlarda yeni çözümler ortaya koyabilmektir. İşte bizde gerek sektörün sorunlarının olduğu bir ortamda gerekse pandemiden kaynaklı sorunların olduğu süreçte yeni bir açılım, yeni bir çözüm ortaya koymak için teşebbüste bulunduk. Bunu ümit ediyorum hayırlı sonuçlandırırız. Sonuçlanması halinde de Kayseri Şeker’in her şekilde faydasına olabileceği; hem kurumsal anlamda hem de yönetim ve finansman anlamında olumlu bir sonuç ortaya çıkacak. Bunu ekibimizle birlikte başarmaya çalışıyoruz. Böylece sektörde daha da güçlü hale geleceğimize de inanıyorum. İnşallah Cenabı hak hayırlısıyla bunları başarmayı nasip eder. “
Ziyaretin sonunda Başkan Gülsoy, günün anısına Başkan Akay’a plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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