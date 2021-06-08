Durbilmez ve Fırat ailelerinin mutlu günü

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Kayseri’de yaşayan bilim, fikir, kültür ve sanat adamlarından Prof. Dr. Bayram Durbilmez ve eşi Leyla Durbilmez’in oğlu Dr. Ahmet Kürşat Durbilmez, Develi eşrafından Hatun Fırat ve Şükrü Fırat’ın kızı Dr. Arzu Fırat Durbilmez evlendi.

Kayseri Şehir Hastanesinde görev yapan çiftin nikâhı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu tarafından kıyıldı.

Salgın şartları sebebiyle kır düğünü olarak planlanan nikâh ve düğün törenine Durbilmez ve Fırat ailelerinin yakınları ile sağlık, bilim, sanat, siyaset ve iş dünyasının yakından tanıdığı isimler de katıldı.

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