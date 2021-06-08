Kırşehir´de otomobil takla attı: 5 yaralı

KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, KırşehirAnkara yolunun 25´inci kilometresindeki Mucur ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 FK 411 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan Buket Türker, Necla Türker, Dilara Dalcı, Orhan Dalcı ve Oğuzhan Dalcı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri
2021-06-08 17:07:40
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