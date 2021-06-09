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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel çocuklara TEMA anlatıldı

İHA

Özel çocuklara TEMA anlatıldı

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında, Mutlu Yüzler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel çocuklara TEMA'nın çalışmaları anlatıldı.
TEMA İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, “Özel yavrularımıza TEMA’ dan bahsettik, onlarla birlikte çiçek ektik, çevre temizliği yaptık. Bir Milyon Gönüllü kampanyamıza destek sözü aldık.
Misafirperverliklerinden dolayı okul yöneticisi Nur Mutlu’ ya, Talas İlçe Sorumlumuz Hakan Tatlı’ ya kurum öğretmenimiz Derya Güneş’ e ve öğretmenlerimize,, bizimle etkinliğe katılan gönüllümüz Derya Yılmaz öğretmenimize teşekkür ederiz” dedi.
Kurum yetkilisi Nur Mutlu da, gerçekleştirilen ziyaretten ve öğrencilerle birlikte yapılan etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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