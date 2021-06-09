Sağlık Müdürlüğü'nün acı günü

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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden Metin Öztürk, Covid19'a yenik düştü.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nda Veri Hazırlama Kontrol Personeli olarak görev yapan Metin Öztürk bir süredir Kayseri Şehir Hastanesi'nde Covid19 tedavisi görüyordu.

Covid19'a karşı yaşam mücadelesini kaybeden Metin Öztürk, Hulusi Akar Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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