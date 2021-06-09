Büyükşehir’in yaz spor okul kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hem tatil hem de eğitim imkanı sunan hizmetlerini her yaz olduğu gibi bu yaz da sürdürüyor. Bu kapsamda Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları kayıtları 9 Haziran Çarşamba günü itibariyle başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen birbirinden farklı 13 branşın yer aldığı Yaz Dönemi Spor Okulları 1. ve 2. dönem kayıtları başladı. Futbol, Basketbol, Okçuluk, Tenis, Yüzme, Su Kayağı gibi birbirinden farklı kursların olduğu yaz okulunda, çocuklar yaz tatilini hem sporla geçirecek, hem de yeteneklerini geliştirmeye fırsat bulacak. Bu kapsamda birinci dönem kursları 3 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında faaliyet gösterirken, ikinci dönem kursları ise 6 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

13 spor tesisi ve şehrin farklı lokasyonlarında bulunan dokuz parkta, birbirinden farklı branşlarla çocukların hem eğlenmesini, hem de yeteneklerini geliştirmesini sağlayacak kurslardan ve tesislerden çocuklar en üst seviyede istifade edecek. Kurslar ve yaş aralıkları şöyle sıralanıyor;

Cimnastik 410 yaş, Yüzme 615 yaş, Futbol 715 yaş, Basketbol 715 yaş, Hentbol 715 yaş, Voleybol 715 yaş, Su Kayağı 1115 yaş, Tenis 715 yaş, Masa Tenisi 715 yaş, Okçuluk 715 yaş, Buz Pateni 415 yaş, Taekwondo 715 yaş, Kick Boks 715 yaş.

Kayseri’nin farklı lokasyonlarında bulunan dokuz parkta spor ve sosyal içerikli eğitimler de verilecek. Buna göre, Emek İnönü 1 Parkı başta olmak üzere; Beyazşehir Toki 2 Parkı, Tuna Parkı, Belsin Büyük Park , Hürriyet Elmaağaçlı Parkı, Danişment Parkı, İldem Parkı, Yeşilırmak Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda çeşitli sporlar yapılacak.

Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları için detaylı bilgi almak ve kayıt olmak isteyenler www.sporaskayseri.com adresini ziyaret edebilecek.

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