Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce, Bowling Dart İl Temsilciliğinin 20202021 yılı faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dart Turnuvası sona erdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen turnuvada sporcular birincilik kürsüsüne çıkabilmek için ok attılar.

İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan müsabakalarda bayanlarda Beyza Nur Mesci altın madalyanın sahibi olurken, erkeklerde de Mustafa Özkara şampiyonluğa adına yazdıran isim oldu. Turnuvanın akabinde düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, turnuvada dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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