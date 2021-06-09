Ali İhsan Kabakcı şube müdürleri ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleriyle toplantı yaptı.
İl Müdürlüğünde görev yapan şube müdürleriyle yapılan toplantıda gündem normalleşmeyle birlikte devam eden, yapılacak olan projeler, etkinlikler oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Normalleşme ile birlikte güzel çalışmalarla gençlerimiz için çeşitli projeler, etkinliklerle iyi işler çıkaracağız. Yaptığımız toplantıda gençlik için daha fazla ne yapılabilir konusunda istişarelerde bulunduk. İnşallah covid19 salgının tamamıyla biteceği günler yakındır, normalleşme sürecine girmiş olmamız ile diğer illerde olduğu gibi ilimizde de birçok müsabaka yapılıyor ve birçok müsabakaya ev sahipliği yapacağımızın heyecanını yaşıyoruz” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.