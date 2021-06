"Mustafa Başkan, korona illeti sizi mi buldu?" Talas'ta yaşayan İbrahim Mucuk, Covid-19'a yakalanan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın için şiir yazdı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Covid19'a yakalandığını öğrenen ilçe sakinlerinden İbrahim Mucuk, "Korona illeti sizi mi buldu? Geçmiş olsun Mustafa Başkan" ifadeleriyle başlayan şiir yazdı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından "Covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Şu anda sağlık durumum gayet iyi, evde istirahat ediyorum. Bu süreçte telefonlara cevap veremeyeceğimi belirtiyor, arayan soran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bütün hastalarımıza şifalar versin. Dualarınızı esirgemeyin lütfen" notu ile Covid19'a yakalandığını duyurdu.

Başkan Yalçın'ın Covid19'a yakalandığını öğrenen ilçe sakinlerinden İbrahim Mucuk başkana ithafen şiir yazdı.

İbrahim Mucuk'un şiiri şu şekilde:

MUSTAFA BAŞKAN !

Korona illeti sizi mi buldu,

Geçmiş olsun geçmiş Mustafa başkan!

Bu yollarda nice nice can soldu,

Geçmiş olsun geçmiş Mustafa başkan!

Onbeş gün içerde hapseder sizi,

Öyle soğuktur ki inanın yüzü,

Yüreğini sarsar garip bir sızı,

Geçmiş olsun geçmiş Mustafa başkan!

Odadan odaya yolculuk başlar,

Soğuk soğuk terler gelirse haşlar,

Yakınınız size çok şeyler düşler,

Geçmiş olsun geçmiş Mustafa başkan!

On altı eylüldü pozitif oldum,

Nihayet sonunda ayakta kaldım,

Kendimce diyorum nöbetim saldım,

Geçmiş olsun geçmiş Mustafa başkan!

Candan seven yolunuzu gözlüyor

Belediye hizmetiniz özlüyor,

Kul Hüsrani yokuşları düzlüyor,

Geçmiş olsun geçmiş Mustafa başkan!

