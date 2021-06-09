Şiddet gördüğü sevgilisini bıçaklayan kadına 3 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de şiddet gördüğü sevgilisi Y.Ç.´yi (30) bıçakla yaralayan Gamze S. (30), 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesinde 12 Nisan 2019´da meydana geldi. Y.Ş., birlikte yaşadığı Gamze S. ile kıyafetleri nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Y.Ş., Gamze S.´yi darbetti. Arbede sırasında Gamze S., Y.Ş.´i bıçakla yaraladı. Y.Ş. hastanede tedavi altına alınırken, Gamze S. ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gamze S., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında, Y.Ç. ile Gamze S. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını belirten Y.Ç., "Olayda kabahatli olan kişi benim. Kendisine şiddet uyguladım. Olay bu yüzden meydana geldi. Beni öldürme kastı yoktu" dedi.

Şiddete maruz kaldığı için kendisini savunmak amacıyla Y.Ş.'yi bıçakladığını belirten sanık Gamze S. ise, "Mağdur olan kişi bendim. Şiddete uğradım. İlk kez böyle bir olay başıma geliyor. Bir kadın olarak şiddet gördüğüm için ne yapacağımı bilemedim. Y.Ş.'yi olay sonrası hastaneye götürdüm. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Gamze S.´yi, `kasten adam öldürmeye teşebbüs etme´ suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve `iyi hal´ indirimi uygulayarak cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne düşürdü. Heyet, Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-06-09 14:36:40



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