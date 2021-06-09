Büyükkılıç, "TMM bir kültür ve alışkanlık olmuş"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belsin Semt Pazarı’nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnafa hayırlı, bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç, pazara gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde bulunan Belsin Pazar Yeri’nde esnafları ziyaret ederek, pazardaki pandemi tedbirlerini yerinde denetledi ve kuralları hatırlattı. Öncelikle çevre esnafını gezen ve bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç, esnaflara talep ve istekleri olup olmadığını sordu. Daha sonra Belsin Semt Pazarı’na geçen Büyükkılıç’ın, yetkililer tarafından ateş ölçer ile ateşi ölçüldü.

“HERKES KURALLARA AZAMİ DERECEDE UYMAYA GAYRET EDİYOR”

Belsin Semt Pazarı’nda esnaflara hayırlı işler dilerken, vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada, “Esnaflarımıza hayırlı işler dilerken, çaktırmadan maske, mesafe ile ilgili kurallara uyup uymadıklarına da nezaret ettik. Gördük ki çok şükür bir kültür, bir alışkanlık oluşmuş, herkes kurallara azami derecede uymaya gayret ediyor” dedi.

Büyükkılıç, pazarda fiyatların uygun olduğunu belirterek, “Fiyatlar uygun, mallarımız kaliteli, gerçekten çeşit bol, ürünler de bereketli. Esnaflarımıza hayırlı işler dilerken, sağduyulu hareket edip, kurallara uyup, pandemi sürecini daha hafif bir hasarla atlatma yönünde irade gösteren hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” diye konuştu.

Fotoğraf çektirmek isteyen esnaf ve vatandaşları da kırmayan Başkan Büyükkılıç, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde vatandaşlarla hem öz çekim yaptı, hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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