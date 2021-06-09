Sokakta bıçaklı saldırıda yaralandı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Tugay B. (22), hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 6215´inci sokakta meydana geldi. Tugay B., yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan kavgada Tugay B., kol ve sırtından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Tugay B.´yi ambulansla Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-06-09 15:40:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.