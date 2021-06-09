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Kıyafeti yüzünden tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis

İHA

Kıyafeti yüzünden tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis

Kayseri’de kıyafetine karıştığı için tartıştığı ve kendisini darp ettiği iddiası ile erkek arkadaşını bıçaklayan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık G.S., erkek arkadaşı müşteki Y.Ş. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyetine savunma yapan sanık G.S., ”İlk kez başıma böyle bir şey geliyor. Bu noktada mağdur olan kişi benim. Erkek arkadaşım tarafından şiddete uğradım. Y.Ş.’yi bıçakladıktan sonra kendi ellerimle hastaneye götürdüm” dedi.
Kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen Y.Ş. ise sevgilisine şiddet uyguladığını söyleyerek, “ Ben suçluyum. Kız arkadaşım G.S.’ye şiddet uyguladım. Oda kendini savunmak için doğal olarak bıçakla karşılık verdi” diye konuştu.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda G.S.’ye ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi ancak ‘iyi hal’ kullanılarak ve eylemin sadece teşebbüs olarak değerlendirilmesinden dolayı sanık G.S.’ye 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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