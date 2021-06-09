27 yıl hapisle aranan hükümlü, bağ evinde yakalandı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (38), saklandığı bağ evinde polisin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, `kasten öldürme´, `ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma´, `güveni kötüye kullanma´ ve `hükümlü veya tutuklunun kaçması´ suçlarından hakkında 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B´nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. C.B.´nin Hacılar ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki bir bağ evinde saklandığını saptayan ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Köpeklerle korunan eve kapıyı koçbaşı ile kırarak giren polis, C.B´yi yakaladı. Dronla havadan görüntülenen operasyonda gözaltına alınan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-06-09 17:12:34
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