Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİSivas yolunda, kontrolden çıkıp, TIR´a arkadan çarpan otomobildeki sürücü ve eşi ile 2 kızı yaralandı.
Kaza, KayseriSivas yolunun 65´inci kilometresindeki Tatılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Akkaya (44) yönetimindeki 38 VV 284 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, Mustafa Kıvrık'ın kullandığı 38 ARP 991 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada sürücü Ramazan Akkaya ile otomobilde bulunan eşi Fatma (41), kızları Meryem (16) ve Belemir (15) Akkaya yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı aileyi ambulanslarla Sarıoğlan Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA
2021-06-09 17:45:19
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