Çocuklar hünerlerini burada sergiliyor

KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde yürütülen Mutlu Çocuklar Projesi kapsamında 12 öğrencinin, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları çalışmayı Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım'a hediye etti.

Sarıoğlan Atatürk İlköğretim okulu 6. sınıf öğrencilerinden oluşan projedeki çocuklar, faaliyet gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde proje başladığından bu yana 7 adet tabloyu ahşap yakma tekniği kullanılarak 35x50 ahşap tablo yaptı. Bunların yanı sıra 93 ağaca ağaç künyesi yapılarak ağaç dikimi gerçekleştirilen öğrenciler, Polis Haftasında da yine geri dönüşüm malzemelerinden ağaç plaket yapan öğrenciler, Sarıoğlan İlçe Emniyet Amirine ve yine 23 Nisan için yaptıkları için çalışmayı ise Sarıoğlan Kaymakamı Murat Çürük'e hediye etti.

KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi İdari Amiri Hasan Baldık, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "İçinde bulunduğumuz pandeminin zor şartlarından, olumsuz etkilerinden bir nebzede olsa çocuklarımıza bu tür etkinlikleri çoğaltarak daha verimli, geleceğe iyi gözlerle bakan çocuklar yetiştirmek için çabalıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezinde kadınlarımıza yönelik devam etmekte olan İŞKUR destekli geleneksel el nakışları kursunda kadınlarımız el nakışlarını öğrenirken aile bütçesine katkı sağlamaktadır. Öğrencilere ve yetişkinlere yönelik bağlama, zeka oyunları kursu verilmektedir. Önümüzdeki günlerde pandemi koşullarının da el verdiği sürece havuz, fitness ve değişik spor aktiviteleriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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