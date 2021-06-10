Hafızlık İmam Hatip Ortaokulları Giriş Sınavı 1820 adayın katılımı ile gerçekleştirildi

Kayseri genelindeki hafızlık proje imam hatip ortaokulları giriş sınavı, Covid19 tedbirlerine uyularak 6 sınav merkezinde, 93 salonda, 1820 aday öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği hafızlık proje imam hatip ortaokullarının hem ileri düzey Kur'anı Kerim eğitimi hem de akademik eğitimin başarı ile uygulandığını ve bu alanda yapılan örnek uygulamaların ülke genelinde Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi uygulayan okullara örneklik teşkil ettiğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ayrıca projenin paydaşı olarak büyük katkısı olan Kayseri İl Müftülüğü'ne ve ekibine teşekkür etti.

Yapılan bu sınav sonucunda ilimizdeki hafızlık okullarımıza kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiş olacak. Sınav sonuçları http://kayseri.meb.gov.tr/projeiho adresinden ilan edilecek.

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