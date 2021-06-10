Esenyurt bölgesindeki anaokulu ihtiyacı gideriliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hayırsever Saniye Yıldırım’ın katkıları ile Esenyurt Mahallesine yapılacak olan 8 derslikli SaniyeŞahin Yıldırım Anaokulu için protokol imzaladı.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine ek bir anaokulu yapılacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Güzel bir eseri daha Melikgazi’mizde hizmete kazandıracağız. Esenyurt Mahallemizde bulunan, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanına, Melikgazi Belediye'mizce ve Saniye Yıldırım teyzemizin katkıları ile 8 derslikli Anaokulu yapıyoruz. Meclisimizde karar almıştık. Yeni yapacağımız anaokulunun protokolünü imzaladık. Bu kapsamda Saniye Yıldırım teyzemiz bir miktar katkı sunacak bizde belediye olarak anaokulumuzun yapımını tamamlayacağız. Esenyurt bölgesinde ihtiyaç olan anaokul ihtiyacını da böylelikle gidermiş olacağız. Ağustos ayı gibi temelini atarak inşaatına başlayacağız. Rabbim hayırseverlerin sayısını artırsın, herkesi de böyle kalbi güzel olanlardan eylesin. Yapacağımız okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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