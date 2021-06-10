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Kabakcı’dan çim hockeyi sporcularına ziyaret Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Gerekirse çim hockeyine zemin olabilecek çalışmaları da yapmayı düşünüyoruz”

İHA

Kabakcı’dan çim hockeyi sporcularına ziyaret Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Gerekirse çim hockeyine zemin olabilecek çalışmaları da yapmayı düşünüyoruz”

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Çim Hockey takımını antrenman yaptıkları tesislerde ziyaret etti.
Kabakcı Erkilet Spor Tesislerine yaptığı ziyaretinde oyuncularla sohbet edip tesislerde yaptığı incelemeden sonra, oyunculara katılarak çim hockeyi oynadı. Gerekirse çim hockeyi için çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Bugün Erkilet Spor Tesislerimizde çim hockeyci gençlerimizin alt yapıdaki spor kulübümüzün 5S 2. Lig müsabakaları için sürdürdüğü çalışmalarını birlikte izlemeye geldik arkadaşlarımızla. Başta bugün burada çalışan gençler, sporcularımız ve antrenörlerimiz olmak üzere, özellikle gelişmekte olan çim hockeyinde güzel bir çalışma ortamını ortaya koymaları, gençlerimize çim hockeyi ve salon hockeyi oyunlarının tanıtımında ve çalışmalarında emek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Çim hockey branşını bizler de çok önemsiyoruz. Özellikle gençlerimizin son yıllarda ülkemizde ve ilimizde yaptığı önemli branşlardan biri olmaya başladı. Altyapıda da 2009 doğumlu başta olmak üzere gençlerimiz çok iyi bir şekilde bu branşı yapmaya başladılar. Burada ben antrenörlerimize teşekkür ediyorum çünkü burada büyük gayret ve emekle çalışıyorlar. Güzel de bir ortamımız var, her türlü imkanı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak veriyoruz. İnşallah üst liglerde de alt yapının oluşturduğu bu temel çalışmaları taşıyacağız. Bu zemin sentetik suni çim ama gerekirse çim hockeyin zemini olabilecek bir çalışmayı da şehrimize yapmayı düşünüyoruz. Biraz daha kısa ve daha politan bir zemin olması gerekiyor. Buradan da hedefimiz bu gelişmekte olan branşımızı bir tesise de kavuştururuz diye düşünüyorum. Tekrar emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarıları daim olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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