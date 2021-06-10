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76 yaşındaki hasta hızlı sevkle nefes alabilecek Solunumu duran hasta hava ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

İHA

76 yaşındaki hasta hızlı sevkle nefes alabilecek Solunumu duran hasta hava ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde doktorun dikkati neticesinde solunum güçlüğü çektiği belirlenen ve kısa sürede solunumu duran 76 yaşındaki hasta, hava ambulansı ile merkeze sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniği'ne gelen 76 yaşındaki Necati Güngördü'yü muayene eden Dr. Selma Öztürk, hastanın solunum güçlüğü çektiğini fark etti. Muayenede solunumu duran Güngördü için merkezden hava ambulansı talep edildi. İlçedeki bir futbol sahasına inen hava ambulansına nakledilen Güngördü'nün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledilmesini sağladı.
Güngördü, hızlı sevk ile nakledildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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