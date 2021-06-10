Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede (2)

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TOPRAĞA VERİLDİLER

Kayseri´de, boğularak öldürülüp, tandır içine betonla gömülen Mehmet Turhan ve birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk´ün cenazeleri, otopsinin ardından Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'ne getirildi. Cenazeye çiftin akrabaları ile yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk´ün cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.Yasin DALKILIÇİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2021-06-10 17:00:19



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