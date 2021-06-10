Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede (3)

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BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI

Kayseri'de Mehmet Turhan (55) ve birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk'ü (52) boğarak, öldürüp, evinin yanındaki tandır içine betonla gömdüğü suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Turhan'ın kardeşi Yusuf ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklanırken, Yusuf Turhan'ın eşi Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-06-10 18:25:10



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