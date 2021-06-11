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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAL ligi takımlarına kısıtlama günlerinde muafiyet

İHA

BAL ligi takımlarına kısıtlama günlerinde muafiyet

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan düzenleme ile Bölgesel Amatör Lig(BAL) takımları kısıtlama günlerine denk gelen maçlarına zaman ve güzergah uyumu olmak şartı ile gidebilecek.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan düzenleme ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı’nın 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi doğrultusunda 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00 05.00 saatleri arasında pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmiştir. Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığının 07.06.2021 tarih ve 543311 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının yapılacağı günlerin Türkiye Futbol Federasyonunun 07.06.2021 tarih ve 1046 sayılı yazısı ile belirlendiği ifade edilerek program gereğince Haziran ayı boyunca Çarşamba ve Pazar günlerinde düzenlenecek müsabakaların sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen süreleri için müsabakaya katılacak takımlar açısından sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarından muafiyet talep edilmektedir. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığının 07.06.2021 tarih ve 543311 sayılı yazısı ekinde belirlenen program dahilinde haziran ayı boyunca seyircisiz olarak gerçekleştirilecek 20202021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grup müsabakalarına katılacak takımların yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla; müsabakaların sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından, müsabaka programının şehirlerarası seyahati zorunlu kılması durumunda ise şehirlerarası seyahat kısıtlamasından, muaf tutulmalarına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

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