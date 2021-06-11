Türkiye eTwinning'de izleyen değil izlenen ülke oldu YİĞİTEK Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, "Ülkeler, öğretmenler hiç bir ücret almadan bu kadar etkinliğe nasıl katılıyor onu merak ediyor" eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, "1 milyona yakın öğretmene online ulaştık"

Kayseri'de yapılan eTwinning bölge toplantısında konuşan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, " Önce izleyendik şu anda izlenen duruma geldik. Türkiye ne yapıyor da büyük ödüllere damga vuruyor? Portalda öğretmenler ücret almadan nasıl bu kadar etkinliğe katılıyor bunu merak ediyorlar. Bu başarı sadece bizim değil. Kovandaki balı hiçbir zaman tek bir arı yapmaz" dedi.

Kayseri'de düzenlenen eTwinning bölge toplantısına Kayseri, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Kahramanmaraş illerinden 130 öğretmen katıldı.

Toplantıda konuşan YİĞİTEK Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, "Biz bakanlık olarak eğitimde teknolojinin entegrasyonu çalışmalarına uzun yıllardır devam ediyoruz. Özellikle son 12 yıldır Fatih projesinin başlamasıyla hızlı bir dönüşüm başladı. 2009 yılından sonra EBA’yı da hayata geçirdik Milli Eğitim Bakanlığı olarak" dedi.

Bücük, "Pandemi öncesinde de son güncellemeyi almış ve hazır bulunmuşluk vardı. Dünyanın hiçbir ülkesi pandemi sürecine hazır olmadığı için bizim sistemimizin de alt yapısının geliştirilmesi gerekiyordu. 2 yıl içinde bu alt yapının geliştirilmesi için çok ciddi çalışmalar yapıldı" ifadesinde bulunarak, uzaktan eğitim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Bücük, "Türkiye’nin uzaktan eğitime verdiği cevap gerçekten nitelikliydi" diyerek şunları söyledi:

"Dünyada en çok ziyaret edilen eğitim web sitesi EBA oldu. EBA’nın yenilenmesi ve alt yapısının güçlendirilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Özelikle uzaktan eğitim sürecinde eTwinning faaliyetine ayrı paragraf ayırmamız gerekiyor. 850 bin öğretmenimize salgın döneminde çevrim içi olarak ulaştık. Adım adım ilmek ilmek dokunarak buraya gelindi. Dünya çapındaki bu başarı da elde edildi. Önce izleyendik şu anda izlenen duruma geldik. Türkiye ne yapıyor da büyük ödüllere damga vuruyor? Portalda öğretmenler ücret almadan nasıl bu kadar etkinliğe katılıyor bunu merak ediyorlar. Bu başarı sadece bizim değil. Kovandaki balı hiçbir zaman tek bir arı yapmaz."

eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer ise yaptığı konuşmasında, “18 ay boyunca sürekli online toplantılar yaptık. Pandemi bizi çok etkiledi. Eğitim sistemini etkiledi. eTwinning, EBA gibi birçok etkinlik yapıldı ve bunlar dünyaya örnek olacak çalışmalardı. Farklı bir çalışma oldu, her şey sıfırlandı bir yol ayrımı oldu" ifadesinde bulundu.

Döğer, "Gerçekten online eğitim yapılabiliyormuş. Türkiye 2009 yılında eTwinning’e başladı. Biz dijitalleşmeye o zamanlardan beri başlamıştık. Bu kadar yoğun değildi ama son bir yılda 1 milyona yakın öğretmene online eğitimlerle ulaştık. Yüz yüze eğitimlerden çok farklı oluyor" diyerek şu bilgileri verdi:

"Pandemi sürecinden önce de eTwinning faaliyeti bütün istatistiklerde 43 ülke arasında Türkiye büyük bir başarı elde etti. Bunu başaran il koordinatörleri ve öğretmenlerimiz hep bizim destekçimiz oldu. 7 bölgedeki öğretmenlerimizi topladık. Öğretmenlerimiz kaliteli proje yapmak isteyen öğretmenlerimizdir. Daha nasıl kaliteli yapabiliriz diye düşünen öğretmenlerimizle birlikteyiz. Bakanlık olarak yapılan çalışmalarda bütün platformlarda var olmaya çalışıyoruz.

eTwinning’in amacı eğitimde teknoloji kullanımını yaygınlaştırmaktır. Pandemi sürecinde şunu gördük, gerçekten öğrencisini motive eden, iyi konuşabilen, ikna edebilen, metafor kullanabilen öğretmenler başarılı oldu. Bunlar eğitimin yeni yüzü olacaktır. Yabancı dil öğretmenlerinin önemi arttı. 300 bin öğretmenimiz var şu anda Türkiye genelinde. Sınıfında ders anlatmak dışında farklı işler yapan öğretmenler bunlar. Biz Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri olarak bu başarıyı görüyoruz demek istiyoruz."

Kayseri'de yapılan eTwinning bölge toplantısı 3 gün boyunca devam edecek.

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