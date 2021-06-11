Türkiye eTwinning'de izleyen değil izlenen ülke oldu YİĞİTEK Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, "Ülkeler, öğretmenler hiç bir ücret almadan bu kadar etkinliğe nasıl katılıyor onu merak ediyor" eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, "1 milyona yakın öğretmene online ulaştık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye eTwinning'de izleyen değil izlenen ülke oldu YİĞİTEK Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, "Ülkeler, öğretmenler hiç bir ücret almadan bu kadar etkinliğe nasıl katılıyor onu merak ediyor" eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, "1 milyona yakın öğretmene online ulaştık"

İHA

Türkiye eTwinning'de izleyen değil izlenen ülke oldu YİĞİTEK Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, "Ülkeler, öğretmenler hiç bir ücret almadan bu kadar etkinliğe nasıl katılıyor onu merak ediyor" eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, "1 milyona yakın öğretmene online ulaştık"

Kayseri'de yapılan eTwinning bölge toplantısında konuşan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, " Önce izleyendik şu anda izlenen duruma geldik. Türkiye ne yapıyor da büyük ödüllere damga vuruyor? Portalda öğretmenler ücret almadan nasıl bu kadar etkinliğe katılıyor bunu merak ediyorlar. Bu başarı sadece bizim değil. Kovandaki balı hiçbir zaman tek bir arı yapmaz" dedi.
Kayseri'de düzenlenen eTwinning bölge toplantısına Kayseri, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Kahramanmaraş illerinden 130 öğretmen katıldı.
Toplantıda konuşan YİĞİTEK Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, "Biz bakanlık olarak eğitimde teknolojinin entegrasyonu çalışmalarına uzun yıllardır devam ediyoruz. Özellikle son 12 yıldır Fatih projesinin başlamasıyla hızlı bir dönüşüm başladı. 2009 yılından sonra EBA’yı da hayata geçirdik Milli Eğitim Bakanlığı olarak" dedi.
Bücük, "Pandemi öncesinde de son güncellemeyi almış ve hazır bulunmuşluk vardı. Dünyanın hiçbir ülkesi pandemi sürecine hazır olmadığı için bizim sistemimizin de alt yapısının geliştirilmesi gerekiyordu. 2 yıl içinde bu alt yapının geliştirilmesi için çok ciddi çalışmalar yapıldı" ifadesinde bulunarak, uzaktan eğitim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.
Bücük, "Türkiye’nin uzaktan eğitime verdiği cevap gerçekten nitelikliydi" diyerek şunları söyledi:
"Dünyada en çok ziyaret edilen eğitim web sitesi EBA oldu. EBA’nın yenilenmesi ve alt yapısının güçlendirilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Özelikle uzaktan eğitim sürecinde eTwinning faaliyetine ayrı paragraf ayırmamız gerekiyor. 850 bin öğretmenimize salgın döneminde çevrim içi olarak ulaştık. Adım adım ilmek ilmek dokunarak buraya gelindi. Dünya çapındaki bu başarı da elde edildi. Önce izleyendik şu anda izlenen duruma geldik. Türkiye ne yapıyor da büyük ödüllere damga vuruyor? Portalda öğretmenler ücret almadan nasıl bu kadar etkinliğe katılıyor bunu merak ediyorlar. Bu başarı sadece bizim değil. Kovandaki balı hiçbir zaman tek bir arı yapmaz."
eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer ise yaptığı konuşmasında, “18 ay boyunca sürekli online toplantılar yaptık. Pandemi bizi çok etkiledi. Eğitim sistemini etkiledi. eTwinning, EBA gibi birçok etkinlik yapıldı ve bunlar dünyaya örnek olacak çalışmalardı. Farklı bir çalışma oldu, her şey sıfırlandı bir yol ayrımı oldu" ifadesinde bulundu.
Döğer, "Gerçekten online eğitim yapılabiliyormuş. Türkiye 2009 yılında eTwinning’e başladı. Biz dijitalleşmeye o zamanlardan beri başlamıştık. Bu kadar yoğun değildi ama son bir yılda 1 milyona yakın öğretmene online eğitimlerle ulaştık. Yüz yüze eğitimlerden çok farklı oluyor" diyerek şu bilgileri verdi:
"Pandemi sürecinden önce de eTwinning faaliyeti bütün istatistiklerde 43 ülke arasında Türkiye büyük bir başarı elde etti. Bunu başaran il koordinatörleri ve öğretmenlerimiz hep bizim destekçimiz oldu. 7 bölgedeki öğretmenlerimizi topladık. Öğretmenlerimiz kaliteli proje yapmak isteyen öğretmenlerimizdir. Daha nasıl kaliteli yapabiliriz diye düşünen öğretmenlerimizle birlikteyiz. Bakanlık olarak yapılan çalışmalarda bütün platformlarda var olmaya çalışıyoruz.
eTwinning’in amacı eğitimde teknoloji kullanımını yaygınlaştırmaktır. Pandemi sürecinde şunu gördük, gerçekten öğrencisini motive eden, iyi konuşabilen, ikna edebilen, metafor kullanabilen öğretmenler başarılı oldu. Bunlar eğitimin yeni yüzü olacaktır. Yabancı dil öğretmenlerinin önemi arttı. 300 bin öğretmenimiz var şu anda Türkiye genelinde. Sınıfında ders anlatmak dışında farklı işler yapan öğretmenler bunlar. Biz Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri olarak bu başarıyı görüyoruz demek istiyoruz."
Kayseri'de yapılan eTwinning bölge toplantısı 3 gün boyunca devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binanın çatısında iplere dolanan kırlangıç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Binanın çatısında iplere dolanan kırlangıç itfaiye ...
BAL ligi takımlarına kısıtlama günlerinde muafiyet
YEREL HABERLER BAL ligi takımlarına kısıtlama günlerinde muafiyet
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü benzinlik arsası satacak
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü benzinlik arsası ...
Kayseri’de kabloyla boğulup tandıra gömülen çift cinayetinde 2 tutuklama, 1 adli kontrol Maktul Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan tutuklandı, yenge adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kayseri’de kabloyla boğulup tandıra gömülen çift ...
Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede (3)
YEREL HABERLER Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile ...
Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede (2)
YEREL HABERLER Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile ...
Melikgazi'den şehrin merkezine yeni bir sosyal tesis
YEREL HABERLER Melikgazi'den şehrin merkezine yeni bir sosyal tesis
Tandırda ölü bulunan karı koca toprağa verildi
YEREL HABERLER Tandırda ölü bulunan karı koca toprağa verildi
Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede
YEREL HABERLER Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile ...
Turkishtime’ın Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırmasında ERÜ’den 3 Öğretim Üyesi Yer Aldı
YEREL HABERLER Turkishtime’ın Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk ...
İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, Tomarza'da hasar tespit çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, Tomarza'da hasar ...
Kabakcı. Görme Engelliler Futbol Milli takımının antrenmanını izledi
YEREL HABERLER Kabakcı. Görme Engelliler Futbol Milli takımının ...
76 yaşındaki hasta hızlı sevkle nefes alabilecek Solunumu duran hasta hava ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
YEREL HABERLER 76 yaşındaki hasta hızlı sevkle nefes ...
Arsa meselesi yüzünden kardeşini boğup, yengesini de görgü tanığı bırakmamak için öldürmüş Kayseri’de öldürüldükten sonra tandıra gömülen çift cinayetinde ağabey, yenge ve yeğen adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Arsa meselesi yüzünden kardeşini boğup, yengesini de ...
Kayserili atletler Adana’da 4 madalya kazandılar
YEREL HABERLER Kayserili atletler Adana’da 4 madalya kazandılar
Başkan Öztürk’ün genç futbolculara desteği devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Öztürk’ün genç futbolculara desteği devam ...
Kabakcı’dan çim hockeyi sporcularına ziyaret Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Gerekirse çim hockeyine zemin olabilecek çalışmaları da yapmayı düşünüyoruz”
YEREL HABERLER Kabakcı’dan çim hockeyi sporcularına ziyaret Kayseri ...
Büyükkılıç: "Tramvay hattı çalışmalarımız aksamadan sürüyor"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "Tramvay hattı çalışmalarımız aksamadan ...
Kocasinan'da köhne yapılar değişim rüzgarıyla yenileniyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da köhne yapılar değişim rüzgarıyla ...
Kayserispor Başkanı'ndan Aşı çağrısı
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı'ndan Aşı çağrısı
Mehmet Ali Karaboğa Kocasinan'a ilki yaşattı Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Karaboğa, Kayseri'de Mili Takıma seçilen ilk ve tek erkek sporcu oldu
YEREL HABERLER Mehmet Ali Karaboğa Kocasinan'a ilki ...
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3 mahalleyi kurtardı
YEREL HABERLER İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3 mahalleyi ...
Esenyurt bölgesindeki anaokulu ihtiyacı gideriliyor
YEREL HABERLER Esenyurt bölgesindeki anaokulu ihtiyacı gideriliyor
Talas'ta çocuklar bu aracın yolunu heyecanla gözlüyor Okuma Şenliği çerçevesinde gezici kütüphanenin ikinci durağı Çatakdere Mahallesi oldu
YEREL HABERLER Talas'ta çocuklar bu aracın yolunu heyecanla ...