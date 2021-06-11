15 Temmuz Şehitler Parkı’nda hummalı çalışma

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ile birlikte 15 Temmuz Şehitler parkında incelemede bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda çalışmalar son hızıyla sürüyor. 30 bin metrekare alana inşa edilecek ve 5 milyon lira maliyeti olan parkta Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ile birlikte incelemede bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, parkın açılışının çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılacağını söyledi.

Park içerisinde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdoğan ve Hasdal, birim sorumlularından bilgiler alarak özellikle şelale bölümünde yapılan alt yapı çalışmalarını incelediler.

Gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarıyla çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, “İnşallah çalışmaların tamamlanmasının ardından burada ilçemiz meydanında bulunan 30 bin metrekare alana sahip 15 Temmuz Şehitler Parkımız yeni yaşam alanı olacak. Burası 5 milyon lira maliyetli güzel bir proje. İhale ve sözleşme sürecinin ardından çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Yeni bir görünüme kavuşacak ve daha da fonksiyonel hale gelecek olan bu park için Büyükşehir Belediyemiz yine bize önemli bir destek daha vermiş oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve tüm ekibine ilçemiz halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

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