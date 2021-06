Başkan Büyükkılıç’tan “Yerli ve milli gençlik” vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından düzenlenen ‘Bizim Yunus’ isimli kompozisyon yarışmasının ödül törenine katıldı. Büyükkılıç, “Yunus deyince akan sular durur. Adeta arı ve net Türkçeyi bize öğreten, tarihi açıdan önem arz eden bir değerimizdir. Sizleri başkalarının adlandırdığı gençlik olmak yerine yerli ve milli mantığı içerisinde bu milletin gençleri olmayı öneriyor, sahipleniyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)’in 1525 yaş aralığında bulunan gençlere yönelik düzenlediği “Bizim Yunus” isimli kompozisyon yarışması ödül törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanvekili Murat İlhan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, bürokratlar, yarışmacılar ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Yunus Emre’yi tanıtan kısa film ile başlayan törende konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, “KAYMEK ekibine yapmış olduğu anlamlı çalışmalardan dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Elbette belediyeciliği sadece fiziki olarak şehrimizi güzelleştirme ve insanların ihtiyaçlarını gidermekten öte sosyal ve kültürel bağlamda da gerekli çalışmaları yapmak suretiyle zenginlik oluşturmayı çok çok önemsiyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin kadim bir kent olduğunu, değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, “Çok şükür Kayseri’miz Büyükşehir’lerin konforunu taşıyan, Büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşatan bir şehir olarak, bizim gururumuz. Her zaman göğsümüzü gere gere anlatıyoruz. Kayseri kadim bir şehir. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bir şehir. Bunu biz zenginlik olarak görüyoruz. Makarrı Ulema, Makarrı Evliya. Hep dillendirdiğimiz, hep söylediğimiz o kelimelerin gerçek manalarına sahip olan bir şehir” diye konuştu.

Eğitimi çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, kültürel zenginliği yapılan etkinlikler ile paylaşmaya çalıştıklarını; gençlere, tarihinden, kültürüne, inancına, geçmişine sahip çıkma anlayışını yerleştirmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

Konuşmasında ‘Yunus deyince akan sular durur’ diyen Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti:

“Adeta arı ve net Türkçeyi bize öğreten, tarihi açıdan önem arz eden bir değerimiz. İnancımızın ve kültürel mirasımızın da adeta arı, duru Türkçe ile ifade eden en önemli ismi olarak nitelendirebiliriz. Evrensel düşüncelere de sahip olduğu için de UNESCO tarafından 2021 yılı Yunus'un gündeme alınmış olması da bizleri sevindirmektedir. Her alanda hayatımıza dokunmakta ama bunların yanında sevgi, hoşgörü, tevazu, kardeşlik ve barış tohumları açısından en önemli bir isimdir. Geçici dünyaya kalıcı eserler bırakmak Yunus gibi değerlerimizin marifetidir. İltifata tabi olan bu marifet elbette korunmalı ve yaşatılmalı, hepimiz tarafından örnek alınmalıdır. Biz de her işte gönül kazanmayı, topraklarımızın manevi değerlerini korumayı ve gelecek kuşaklara taşımayı kendimize her daim görev bildik.”

Başkan Büyükkılıç, hizmet aşkıyla koşturduklarını ifade ederek, “Çünkü biz de tıpkı Yunus gibi “Yaratılanı sevdik Yaradan’dan ötürü” diyoruz, her şeyden önce insan odaklı çalışmalarımızla ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyoruz. KAYMEK tarafından düzenlenen sergilerle, mesleki ve sanatsal kurslarla, eğitim faaliyetleriyle ve yarışmalarla şehrimizin kültür, sanat ve eğitim ihtiyacını azami derecede karşılıyor, millî manevi değerlerimizle gelecek arasında köprü olmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yarışmaya Kayseri’de eğitim gören ve şehrin birer kültür elçisi olarak nitelendirdikleri 4 üniversiteden mezun olan Trabzon, Adana, Sakarya, Diyarbakır, Bursa, Kırıkkale, Ankara ve İstanbul gibi birçok ilden gençlerin katılmasının kendilerini gururlandırdığını ve keyiflendirdiğini belirten Büyükkılıç, “Yunus Emre, Tapduk Emre’nin dergâhında “Bizim Yunus” olarak aşk oduna yanmış, “Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım, Sevelim, sevilelim, Dünyaya kimse kalmaz” gibi evrensel birer mesaj niteliği taşıyan sevgi dolu şiirleriyle hep kucaklayıcı, birleştirici ve ilahi aşka adanmış bir ruh olmuştur. Bizim felsefemizde ben değil, biz kültürü vardır. Yerel yönetimler olarak bu süreçte eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu yaptığımız çalışmalar ve hizmetler ile gösterdik, 16 ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi önderliğinde eğitime verdiğimiz desteklerle kanıtladık” dedi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında yerli ve milli gençlik vurgusu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz bizim için çok önemlidir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin daha donanımlı olmaları için eğitime gereken desteği veriyoruz. Gençlerimizin de, ülkemize, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, dinimize, vatanımıza, milletimize bağlı ve bu değerleri her zaman el üstünde tutacak bir gençlik olacağına yürekten inanıyoruz. Başkalarının adlandırdığı gençlik olmak yerine yerli ve milli mantığı içerisinde bu milletin gençleri olmayı öneriyor, sahipleniyor, biz de bir miktar katkımız olur mu diye etkinlikler yapıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; başvuru yapan 201 gencimizin kompozisyonları ile katıldığı bu önemli yarışmada; dereceye giren veya giremeyen her gencimizi yürekten tebrik ediyorum. Kompozisyonları özenle ve özveriyle inceleyen Seçici Kurul’daki her bir üyeye gösterdikleri duyarlılık için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yunus gibi gönlü güzelliklerle dolu tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. ‘Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi. Hasta iken halimizi, soranlara selam olsun’ diyerek adeta bizlere selam gönderen Yunus’umuzu bağrımızı basıyoruz, işte yerli ve milli bir isim. ‘Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun’ diyen Yunus Emre’yi bu vesile ile saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”

Yarışmada birinci olan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi dördüncü sınıf öğrencisi Ruveysa Arslan, yarışma duyurusunu tramvay duraklarındaki afişlerde gördüğünü, Yunus Emre’yi çok sevdiği için bu yarışmaya katılmaya karar verdiğini söyleyerek, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören sonunda yarışmada birinci olan Rüveysa Arslan, ikinci olan Safiye Duman, üçüncü olan İbrahim Çelik ve mansiyon ödülü kazanan Hümeyra Ergin, Ömer Can Vural ve Gülseren Demirel’e ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.