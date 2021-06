Başkan Nursaçan: “İşsizliği önlemenin yolu mesleki eğitimde”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, TÜİK’in açıkladığı Nisan ayı verilerine göre işsizlik rakamlarının arttığını ifade ederek bu rakamları düşürmek için Kayseri OSB olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çok önemsediği mesleki eğitimin istihdama dönüşmesi konusunda örnek çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Nursaçan, Kayseri’nin ilk ve tek ücretsiz teknik kolejinden mezun olanlar için istihdam köprüsü oluşturduklarını ve ikinci teknik kolej için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Kayseri’nin özel; ancak ücretsiz tek koleji olan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji; Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknolojisi ve Bilişim Teknolojisi bölümleriyle sanayinin aranan eleman ihtiyacının karşılanması için nitelikli eğitim veriyor. Özel Kayseri OSB Teknik Koleji verdiği kaliteli eğitimin yanında, hayata geçirdiği projelerle öğrencileri mezun olduktan sonra da yalnız bırakmıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde mesleki eğitimsanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birini sergileyen Özel Kayseri OSB Teknik Koleji mezunlarına istihdam sağlamak ve stajyer öğrencilere işletmelerde staj imkanı sunmak amacıyla portal hazırladı. Okul müdürlüğü tarafından hazırlanan proje sayesinde sanayiciler, aradıkları elemanı bulma noktasında zorluk çekmiyor.

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji tarafından oluşturulan İstihdam Formu kanalıyla sanayiciler stajyer ve istihdam taleplerini online olarak iletme fırsatı buluyorlar. Okul yönetimi de bu talepler vasıtasıyla hem sanayinin eleman ihtiyacını tespit etme şansı buluyor hem de stajyer ve aranan elemanlarla ilgili talepleri yerine getiriyor.

Kayseri OSB Teknik Koleji İstihdam Formu Portalı hakkında bilgi veren Okul Müdürü Durmuş Payas, sistemle ilgili bin 250 sanayiciyi bilgilendirdiklerini söyledi. Şu ana kadar sistem üzerinden 36 işletmenin stajyer, 66 işletmenin de eleman talebinde bulunduğunu ifade eden Durmuş Payas, sistem sayesinden taleplere anında cevap verdiklerini kaydetti.

Payas, hazırladıkları istihdam portalına www.kayseriosbteknikkolej.org adresinin istihdam bölümünden girilebileceğini sözlerine ekledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da mesleki eğitimin üretime destek vermesi konusunda her türlü gayreti gösterdiklerini dile getirerek, “Ülkemizde şu an nitelikli iş gücü açığı var. Bunu gidermek için hep birlikte taşın altına elimizi koymalıyız. Bizim geleceğimiz kaliteli üretimde, üretimin geleceği de nitelikli iş gücünde. Üretimin dişlilerini daha sağlıklı çalıştırmak için işveren ve işgücünü bir araya getirme yönünde gayret gösteriyoruz. Kayseri OSB Teknik Koleji de bu gayretimizin en önemli unsurlarından birisi. Okulumuz sadece nitelikli eğitim vermekle kalmıyor, sanayinin aranan eleman ihtiyacını karşılamak ve mezun öğrencilerimizin istihdamını kolaylaştırmak için de çaba sarf ediyor. Kayseri OSB Teknik Koleji İstihdam Portalı sayesinde sadece istihdam köprüsü kurmakla kalmıyor, sanayicilerimizin hangi meslek dalında elemanlara ihtiyaç duyduklarını da tespit etme şansına sahip oluyoruz” dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, hali hazırda 2 bin 500’ü aşkın öğrencisi bulunan teknik kolejin gelecek yıllardaki ihtiyacı karşılamayacağını da vurgulayarak, Kayseri OSB’de ikinci koleji kurmak için hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. İkinci kolej için 45 bin metrekare büyüklüğündeki arsayı hazırladıklarını ve Bakanlıktan onay aldıklarını dile getiren Tahir Nursaçan, “Ülkemizin ve Kayseri OSB’de yer alan sanayicilerimizin son 5 yıldaki büyüme oranları baz alınarak çizilen projeksiyon her yıl sanayicilerimizin yaklaşık 5 bin nitelikli eleman ihtiyacını göstermektedir. Bu veriler ışığında Kayseri OSB içerisinde ikinci bir teknik kolej yatırımı geleceğimiz olan gençlerimizin üretime katılması için son derece elzemdir. Bu amaçla ikinci teknik kolej için 45 bin metrekarelik arsa planlanmış, onayı alınmış, okulun kurulması için de gerekli girişimler başlatılmıştır. Bu konuda devletimizin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

