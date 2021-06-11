Başkan Nursaçan: “İşsizliği önlemenin yolu mesleki eğitimde”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Nursaçan: “İşsizliği önlemenin yolu mesleki eğitimde”

İHA

Başkan Nursaçan: “İşsizliği önlemenin yolu mesleki eğitimde”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, TÜİK’in açıkladığı Nisan ayı verilerine göre işsizlik rakamlarının arttığını ifade ederek bu rakamları düşürmek için Kayseri OSB olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çok önemsediği mesleki eğitimin istihdama dönüşmesi konusunda örnek çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Nursaçan, Kayseri’nin ilk ve tek ücretsiz teknik kolejinden mezun olanlar için istihdam köprüsü oluşturduklarını ve ikinci teknik kolej için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.
Kayseri’nin özel; ancak ücretsiz tek koleji olan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji; Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknolojisi ve Bilişim Teknolojisi bölümleriyle sanayinin aranan eleman ihtiyacının karşılanması için nitelikli eğitim veriyor. Özel Kayseri OSB Teknik Koleji verdiği kaliteli eğitimin yanında, hayata geçirdiği projelerle öğrencileri mezun olduktan sonra da yalnız bırakmıyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde mesleki eğitimsanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birini sergileyen Özel Kayseri OSB Teknik Koleji mezunlarına istihdam sağlamak ve stajyer öğrencilere işletmelerde staj imkanı sunmak amacıyla portal hazırladı. Okul müdürlüğü tarafından hazırlanan proje sayesinde sanayiciler, aradıkları elemanı bulma noktasında zorluk çekmiyor.
Özel Kayseri OSB Teknik Koleji tarafından oluşturulan İstihdam Formu kanalıyla sanayiciler stajyer ve istihdam taleplerini online olarak iletme fırsatı buluyorlar. Okul yönetimi de bu talepler vasıtasıyla hem sanayinin eleman ihtiyacını tespit etme şansı buluyor hem de stajyer ve aranan elemanlarla ilgili talepleri yerine getiriyor.
Kayseri OSB Teknik Koleji İstihdam Formu Portalı hakkında bilgi veren Okul Müdürü Durmuş Payas, sistemle ilgili bin 250 sanayiciyi bilgilendirdiklerini söyledi. Şu ana kadar sistem üzerinden 36 işletmenin stajyer, 66 işletmenin de eleman talebinde bulunduğunu ifade eden Durmuş Payas, sistem sayesinden taleplere anında cevap verdiklerini kaydetti.
Payas, hazırladıkları istihdam portalına www.kayseriosbteknikkolej.org adresinin istihdam bölümünden girilebileceğini sözlerine ekledi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da mesleki eğitimin üretime destek vermesi konusunda her türlü gayreti gösterdiklerini dile getirerek, “Ülkemizde şu an nitelikli iş gücü açığı var. Bunu gidermek için hep birlikte taşın altına elimizi koymalıyız. Bizim geleceğimiz kaliteli üretimde, üretimin geleceği de nitelikli iş gücünde. Üretimin dişlilerini daha sağlıklı çalıştırmak için işveren ve işgücünü bir araya getirme yönünde gayret gösteriyoruz. Kayseri OSB Teknik Koleji de bu gayretimizin en önemli unsurlarından birisi. Okulumuz sadece nitelikli eğitim vermekle kalmıyor, sanayinin aranan eleman ihtiyacını karşılamak ve mezun öğrencilerimizin istihdamını kolaylaştırmak için de çaba sarf ediyor. Kayseri OSB Teknik Koleji İstihdam Portalı sayesinde sadece istihdam köprüsü kurmakla kalmıyor, sanayicilerimizin hangi meslek dalında elemanlara ihtiyaç duyduklarını da tespit etme şansına sahip oluyoruz” dedi.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, hali hazırda 2 bin 500’ü aşkın öğrencisi bulunan teknik kolejin gelecek yıllardaki ihtiyacı karşılamayacağını da vurgulayarak, Kayseri OSB’de ikinci koleji kurmak için hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. İkinci kolej için 45 bin metrekare büyüklüğündeki arsayı hazırladıklarını ve Bakanlıktan onay aldıklarını dile getiren Tahir Nursaçan, “Ülkemizin ve Kayseri OSB’de yer alan sanayicilerimizin son 5 yıldaki büyüme oranları baz alınarak çizilen projeksiyon her yıl sanayicilerimizin yaklaşık 5 bin nitelikli eleman ihtiyacını göstermektedir. Bu veriler ışığında Kayseri OSB içerisinde ikinci bir teknik kolej yatırımı geleceğimiz olan gençlerimizin üretime katılması için son derece elzemdir. Bu amaçla ikinci teknik kolej için 45 bin metrekarelik arsa planlanmış, onayı alınmış, okulun kurulması için de gerekli girişimler başlatılmıştır. Bu konuda devletimizin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Miras meselesi yüzünden ağabeyini pompalı tüfekle öldüren sanığa 19 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Miras meselesi yüzünden ağabeyini pompalı tüfekle ...
Kayserigaz, atık yönetimi ile sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor
YEREL HABERLER Kayserigaz, atık yönetimi ile sürdürülebilir bir ...
15 Temmuz Şehitler Parkı’nda hummalı çalışma
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda hummalı çalışma
Restoran sahibinin hem parasını hem de otomobilini çaldı
YEREL HABERLER Restoran sahibinin hem parasını hem de otomobilini ...
Kayseri’de Türk Kızılay’ın 153. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri’de Türk Kızılay’ın 153. yılı kutlandı
Türkiye eTwinning'de izleyen değil izlenen ülke oldu YİĞİTEK Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, "Ülkeler, öğretmenler hiç bir ücret almadan bu kadar etkinliğe nasıl katılıyor onu merak ediyor" eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, "1 milyona yakın öğretmene online ulaştık"
YEREL HABERLER Türkiye eTwinning'de izleyen değil izlenen ülke ...
Binanın çatısında iplere dolanan kırlangıç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Binanın çatısında iplere dolanan kırlangıç itfaiye ...
BAL ligi takımlarına kısıtlama günlerinde muafiyet
YEREL HABERLER BAL ligi takımlarına kısıtlama günlerinde muafiyet
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü benzinlik arsası satacak
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü benzinlik arsası ...
Kayseri’de kabloyla boğulup tandıra gömülen çift cinayetinde 2 tutuklama, 1 adli kontrol Maktul Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan tutuklandı, yenge adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kayseri’de kabloyla boğulup tandıra gömülen çift ...
Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede (3)
YEREL HABERLER Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile ...
Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede (2)
YEREL HABERLER Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile ...
Melikgazi'den şehrin merkezine yeni bir sosyal tesis
YEREL HABERLER Melikgazi'den şehrin merkezine yeni bir sosyal tesis
Tandırda ölü bulunan karı koca toprağa verildi
YEREL HABERLER Tandırda ölü bulunan karı koca toprağa verildi
Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede
YEREL HABERLER Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile ...
Turkishtime’ın Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırmasında ERÜ’den 3 Öğretim Üyesi Yer Aldı
YEREL HABERLER Turkishtime’ın Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk ...
İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, Tomarza'da hasar tespit çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, Tomarza'da hasar ...
Kabakcı. Görme Engelliler Futbol Milli takımının antrenmanını izledi
YEREL HABERLER Kabakcı. Görme Engelliler Futbol Milli takımının ...
76 yaşındaki hasta hızlı sevkle nefes alabilecek Solunumu duran hasta hava ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
YEREL HABERLER 76 yaşındaki hasta hızlı sevkle nefes ...
Arsa meselesi yüzünden kardeşini boğup, yengesini de görgü tanığı bırakmamak için öldürmüş Kayseri’de öldürüldükten sonra tandıra gömülen çift cinayetinde ağabey, yenge ve yeğen adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Arsa meselesi yüzünden kardeşini boğup, yengesini de ...
Kayserili atletler Adana’da 4 madalya kazandılar
YEREL HABERLER Kayserili atletler Adana’da 4 madalya kazandılar
Başkan Öztürk’ün genç futbolculara desteği devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Öztürk’ün genç futbolculara desteği devam ...
Kabakcı’dan çim hockeyi sporcularına ziyaret Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Gerekirse çim hockeyine zemin olabilecek çalışmaları da yapmayı düşünüyoruz”
YEREL HABERLER Kabakcı’dan çim hockeyi sporcularına ziyaret Kayseri ...
Büyükkılıç: "Tramvay hattı çalışmalarımız aksamadan sürüyor"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "Tramvay hattı çalışmalarımız aksamadan ...