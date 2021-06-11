Büyükşehir Konservatuvarı yaz kurs kayıtları başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın yaz kurs kayıtları başlıyor. Bu kapsamda 915 yaş arası çocuk kursları ile 16 yaş üzeri yetişkin kurslarının kayıtları 1423 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Kurslarda, öğrencilere gitar, keman, bağlama, piyano, bateri, tiyatro, ud, halk oyunları ve resim olmak üzere dokuz branşta eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yaz döneminde 915 yaş grubu ile 16 yaş üstü yetişkin gruplara kurslar verecek. 915 yaş grubu için Gitar, Keman, Bağlama, Resim, Bateri, Tiyatro ve Piyano kursları verilirken, 16 yaş üzeri yetişkinler dokuz branşın da kurslarına katılabilecekler. Hem çocukların, hem de yetişkinlerin yeteneklerini geliştirecek olan kurslar, 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak, 6 Eylül Pazartesi sona erecek.

Kursa katılmak isteyenler detaylı bilgiyi 03522322040 numaralı hattı arayarak, öğrenebilirler.

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