Başkan Palancıoğlu, ERÜ’de üç öğretim üyesini tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Turkishtime'ın Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırması kapsamında Kimya dalında ödüle layık görülen Erciyes Üniversitesi’nin 3 öğretim üyesini tebrik etti.

“Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırması”, Kimya alanında ERÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Soylak, Prof. Dr. Şerife Tokalıoğlu ve Prof. Dr. Şenol Kartal‘ın başarılardan son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırması kapsamında Kimya biliminde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkân sağlamak amacıyla çalışmaları başarılı bulunmuştur. Araştırma alanları, bilime ve insanlığa katkıları, aldıkları ödüller ve patentlerine de yer verildiği çalışmada Hindeksi değerine göre bu üç bilim insanımız ile Kayseriler olarak gurur duyduk. Kayserimiz ‘makarı ulema´ şehri olarak biliniyor, bugün de bu vasfını bu başarılar ile koruyor. Erciyes Üniversitemiz bir araştırma üniversitesi olduğunu bu tür başarılar ile kanıtlamıştır. Şehrimiz adına 100 Türk bilim insanı arasında yer alan hocalarımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

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