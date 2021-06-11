Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4. Uluslararası IFA Apiterapi Kongresi yapıldı

İHA

Uluslararası Apiterapi federasyonu tarafından düzenlenen 4. Uluslararası IFA Apiterapi Kongresi yapıldı. Kongrede, Erciyes Üniversitesi (ERÜ)'nde Prof. Dr. Sibel Silici ve ekibi tarafından yürütülen zeytinyağı bazlı propolis çalışmasına dair de sunum yer aldı.

4. Uluslararası IFA Apiterapi Kongresi yapıldı

Uluslararası Apiterapi federasyonu tarafından düzenlenen 4. Uluslararası IFA Apiterapi Kongresi yapıldı. Kongrede, Erciyes Üniversitesi (ERÜ)'nde Prof. Dr. Sibel Silici ve ekibi tarafından yürütülen zeytinyağı bazlı propolis çalışmasına dair de sunum yer aldı.
Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen kongreye, 40 ülkeden 6 bin 300'ün üzerinde bilim insanı ve çalışmacı katıldı. Kongrede öne çıkan klinik çalışmalardan biri Brezilya’dan geldi. Bu çalışmada 18 yaş üzerinde kovid testi PCR pozitif çıkan 124 hastaya antibiyotik ve oksijen tedavisi verildi. Kontrol grubundaki 42 kişiye sadece antibiyotik ve oksijen verilirken 40 kişi antibiyotik ve oksijen tedavisine ilave olarak 400 mg/kg propolis verildi. Geride kalan 42 kişi ise antibiyotik, oksijen ve 800 mg/kg propolis verildi. Hastaların 14 gün boyunca Brezilya propolisi verilerek hastanede kalma süresi ve akut böbrek hasarı değerlendirildi. Hastalardan kontrol grubu 12 günde iyileşip akut böbrek hasarı % 23.8 iken, 400 mg/kg propolis alan 40 kişi 7 günde (akut böbrek hasarı %12.5) 800 mg/kg propolis alan 42 kişi 6 günde (akut böbrek hasarı % 4.8) iyileşti. Bu sonuçlara göre propolisin covid tedavisinde antibiyotik ve oksijen tedavisi ile birlikte verildiğine hem hastanede kalış hem de akut böbrek hasarını iyileştirdiği gösterildi.
Kongrede dikkat çeken diğer klinik çalışma ise Erciyes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici'ye ait olan zeytinyağı bazlı propolis çalışması oldu. ERÜ Etik Kurul ve Sağlık Bakanlığı onayı ile yapılan bu çalışmada ise sağlıklı gönüllülere iki farklı dozda zeytinyağı bazlı propolis verilerek kan değerleri, antioksidan aktivite ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri değerlendirildi. Çalışmanın sonunda ise zeytinyağı bazlı propolisin sağlıklı gönüllülerde herhangi olumsuz bir etkiye sahip olmadığı tespit edildi. Ayrıca sonuçlar analiz edildiğinde 30 gün 5 ml kullanımı sonucunda kan lipitlerini önemli oranda düşürdüğü belirtildi.
Apiterapi ise arı ürünlerinin arı ve arı ürünlerinin koruyucu ve bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı uygulama yöntemi olarak kullanılması biçimi olarak tanımlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ/PDY üyesi 3 sanığa toplamda 18 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ/PDY üyesi 3 sanığa toplamda 18 yıl 2 ay 22 gün ...
PKK/KCK üyesi olmakla yargılanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis
YEREL HABERLER PKK/KCK üyesi olmakla yargılanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 ...
Başkan Büyükkılıç, Yemliha, Ebçi ve Mahzemin'de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Yemliha, Ebçi ve Mahzemin'de ...
Mobil kuaför uygulaması kırsaldan tam not aldı
YEREL HABERLER Mobil kuaför uygulaması kırsaldan tam not aldı
Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Şeker Yüz Akımızdır"
YEREL HABERLER Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Şeker Yüz Akımızdır"
Kayseri Üniversitesi’nden Milli Takımımıza Billboardla Destek
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi’nden Milli Takımımıza ...
İş kadını Gül Basan, "Herkes kendi ayaklarının üstünde durmalı"
YEREL HABERLER İş kadını Gül Basan, "Herkes kendi ayaklarının ...
Başkan Palancıoğlu, ERÜ’de üç öğretim üyesini tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, ERÜ’de üç öğretim üyesini tebrik ...
Büyükşehir Konservatuvarı yaz kurs kayıtları başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Konservatuvarı yaz kurs kayıtları başlıyor
Seçimi kura ile kaybeden muhtar adayı, oyların yeniden sayılmasını istiyor
YEREL HABERLER Seçimi kura ile kaybeden muhtar adayı, oyların ...
Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa 19 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa 19 yıl 2 ...
Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor ziyareti
Kayseri Yurt Müdürlüğü’ne eğitim verildi
YEREL HABERLER Kayseri Yurt Müdürlüğü’ne eğitim verildi
Melikgazi'de gelir artırıcı faaliyetler masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Melikgazi'de gelir artırıcı faaliyetler masaya ...
Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu
YEREL HABERLER Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar ...
Kızılkan’dan ‘anız’ uyarısı İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan: “Tutuşabilecek malzemeleri ateşten uzak tutun”
YEREL HABERLER Kızılkan’dan ‘anız’ uyarısı İtfaiye Daire Başkanı ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Geri dönüşümle geleceği ve doğayı koruyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Geri dönüşümle geleceği ve ...
Başkan Nursaçan: “İşsizliği önlemenin yolu mesleki eğitimde”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “İşsizliği önlemenin yolu mesleki ...
Başkan Büyükkılıç’tan “Yerli ve milli gençlik” vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan “Yerli ve milli gençlik” ...
Miras meselesi yüzünden ağabeyini pompalı tüfekle öldüren sanığa 19 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Miras meselesi yüzünden ağabeyini pompalı tüfekle ...
Kayserigaz, atık yönetimi ile sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor
YEREL HABERLER Kayserigaz, atık yönetimi ile sürdürülebilir bir ...
15 Temmuz Şehitler Parkı’nda hummalı çalışma
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda hummalı çalışma
Restoran sahibinin hem parasını hem de otomobilini çaldı
YEREL HABERLER Restoran sahibinin hem parasını hem de otomobilini ...
Kayseri’de Türk Kızılay’ın 153. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri’de Türk Kızılay’ın 153. yılı kutlandı