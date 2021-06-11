Uluslararası Apiterapi federasyonu tarafından düzenlenen 4. Uluslararası IFA Apiterapi Kongresi yapıldı. Kongrede, Erciyes Üniversitesi (ERÜ)'nde Prof. Dr. Sibel Silici ve ekibi tarafından yürütülen zeytinyağı bazlı propolis çalışmasına dair de sunum yer aldı.

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen kongreye, 40 ülkeden 6 bin 300'ün üzerinde bilim insanı ve çalışmacı katıldı. Kongrede öne çıkan klinik çalışmalardan biri Brezilya’dan geldi. Bu çalışmada 18 yaş üzerinde kovid testi PCR pozitif çıkan 124 hastaya antibiyotik ve oksijen tedavisi verildi. Kontrol grubundaki 42 kişiye sadece antibiyotik ve oksijen verilirken 40 kişi antibiyotik ve oksijen tedavisine ilave olarak 400 mg/kg propolis verildi. Geride kalan 42 kişi ise antibiyotik, oksijen ve 800 mg/kg propolis verildi. Hastaların 14 gün boyunca Brezilya propolisi verilerek hastanede kalma süresi ve akut böbrek hasarı değerlendirildi. Hastalardan kontrol grubu 12 günde iyileşip akut böbrek hasarı % 23.8 iken, 400 mg/kg propolis alan 40 kişi 7 günde (akut böbrek hasarı %12.5) 800 mg/kg propolis alan 42 kişi 6 günde (akut böbrek hasarı % 4.8) iyileşti. Bu sonuçlara göre propolisin covid tedavisinde antibiyotik ve oksijen tedavisi ile birlikte verildiğine hem hastanede kalış hem de akut böbrek hasarını iyileştirdiği gösterildi.

Kongrede dikkat çeken diğer klinik çalışma ise Erciyes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici'ye ait olan zeytinyağı bazlı propolis çalışması oldu. ERÜ Etik Kurul ve Sağlık Bakanlığı onayı ile yapılan bu çalışmada ise sağlıklı gönüllülere iki farklı dozda zeytinyağı bazlı propolis verilerek kan değerleri, antioksidan aktivite ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri değerlendirildi. Çalışmanın sonunda ise zeytinyağı bazlı propolisin sağlıklı gönüllülerde herhangi olumsuz bir etkiye sahip olmadığı tespit edildi. Ayrıca sonuçlar analiz edildiğinde 30 gün 5 ml kullanımı sonucunda kan lipitlerini önemli oranda düşürdüğü belirtildi.

Apiterapi ise arı ürünlerinin arı ve arı ürünlerinin koruyucu ve bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı uygulama yöntemi olarak kullanılması biçimi olarak tanımlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.