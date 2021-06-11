Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)TÜRKİYE Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliği ile Türkiye´de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı.
TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2´nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100´ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı. E-Nabız sayfasında, "Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız" butonuna yer verildi.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-06-11 18:06:31
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