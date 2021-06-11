7 kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan şahıs ilk kez hakim karşısında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan şahıs ilk kez hakim karşısında

İHA

7 kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan şahıs ilk kez hakim karşısında

Kayseri’de trafik kazası sonucu Üzüm ailesinden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve bin 131 gün sonra teslim olan şahıs, yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, kazanın ardından Gürcistan’a kaçan ve bin 131 gün sonra teslim olan Adnan Özdemir, SEGBİS ile duruşmaya katılırken, sanık avukatı da hazır bulundu. Sanık avukatı, mahkemede yaptığı savunmada, kazaya 16 plakalı beyaz renkli bir aracın sebep olduğunu öne sürerek, bu aracın sürücüsünün de yargılanmaya dahil olmasını istedi. Ayrıca sanık Adnan Özdemir’in Gürcistan’da yakalandığını ve 9 ay hapiste kaldığını söyleyen avukat, Gürcistan ve Türkiye arasında iade anlaşmasının olmamasından dolayı sanığın serbest bırakıldığını ve kendi isteğiyle konsolosluğa gittiğini dile getirdi.
Sanık Adnan Özdemir ise mahkeme boyunca hiç konuşmazken, mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay
25 Mart 2018'de saat 23.00 sıralarında Mehmet Üzüm’ün idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Özdemir’e ait otomobilin, aniden Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm’ün aracı hakimiyeti kaybedip refüjden Pınarbaşı istikametine giden 41 BD 308 plakalı Atilla H. idaresindeki ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir’in 27 Mart’ta Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan’a kaçtığı, aracın hasarlı ve terk edilmiş vaziyette Talas ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı
YEREL HABERLER Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız ...
4. Uluslararası IFA Apiterapi Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER 4. Uluslararası IFA Apiterapi Kongresi yapıldı
FETÖ/PDY üyesi 3 sanığa toplamda 18 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ/PDY üyesi 3 sanığa toplamda 18 yıl 2 ay 22 gün ...
PKK/KCK üyesi olmakla yargılanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis
YEREL HABERLER PKK/KCK üyesi olmakla yargılanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 ...
Başkan Büyükkılıç, Yemliha, Ebçi ve Mahzemin'de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Yemliha, Ebçi ve Mahzemin'de ...
Mobil kuaför uygulaması kırsaldan tam not aldı
YEREL HABERLER Mobil kuaför uygulaması kırsaldan tam not aldı
Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Şeker Yüz Akımızdır"
YEREL HABERLER Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Şeker Yüz Akımızdır"
Kayseri Üniversitesi’nden Milli Takımımıza Billboardla Destek
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi’nden Milli Takımımıza ...
İş kadını Gül Basan, "Herkes kendi ayaklarının üstünde durmalı"
YEREL HABERLER İş kadını Gül Basan, "Herkes kendi ayaklarının ...
Başkan Palancıoğlu, ERÜ’de üç öğretim üyesini tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, ERÜ’de üç öğretim üyesini tebrik ...
Büyükşehir Konservatuvarı yaz kurs kayıtları başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Konservatuvarı yaz kurs kayıtları başlıyor
Seçimi kura ile kaybeden muhtar adayı, oyların yeniden sayılmasını istiyor
YEREL HABERLER Seçimi kura ile kaybeden muhtar adayı, oyların ...
Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa 19 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa 19 yıl 2 ...
Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor ziyareti
Kayseri Yurt Müdürlüğü’ne eğitim verildi
YEREL HABERLER Kayseri Yurt Müdürlüğü’ne eğitim verildi
Melikgazi'de gelir artırıcı faaliyetler masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Melikgazi'de gelir artırıcı faaliyetler masaya ...
Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu
YEREL HABERLER Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar ...
Kızılkan’dan ‘anız’ uyarısı İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan: “Tutuşabilecek malzemeleri ateşten uzak tutun”
YEREL HABERLER Kızılkan’dan ‘anız’ uyarısı İtfaiye Daire Başkanı ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Geri dönüşümle geleceği ve doğayı koruyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Geri dönüşümle geleceği ve ...
Başkan Nursaçan: “İşsizliği önlemenin yolu mesleki eğitimde”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “İşsizliği önlemenin yolu mesleki ...
Başkan Büyükkılıç’tan “Yerli ve milli gençlik” vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan “Yerli ve milli gençlik” ...
Miras meselesi yüzünden ağabeyini pompalı tüfekle öldüren sanığa 19 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Miras meselesi yüzünden ağabeyini pompalı tüfekle ...
Kayserigaz, atık yönetimi ile sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor
YEREL HABERLER Kayserigaz, atık yönetimi ile sürdürülebilir bir ...
15 Temmuz Şehitler Parkı’nda hummalı çalışma
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda hummalı çalışma