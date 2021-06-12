Kocasinan Ülküspor’un yeni başkanı belli oldu

Kocasinan Ülküspor’da yapılan Olağan Genel Kurulda yeni başkan Derviş Kilci oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor’da dün yapılan Olağan Genel Kurul sonrası yeni başkan ve yeni yönetim belli oldu. Sümer Amatör Evi’ne yapılan Olağan Genel Kurulda MaviBeyazlı takımda önceki başkan Mehmet Ercan aday olmadığı kongrede yeni başkan Derviş Kilci oldu. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapılan Olağan Genel Kurulda yeni yönetim şu şekilde oluştu.

İşte Kocasinan Ülküspor’un yeni başkanı ve yönetimi;

Onursal Başkan Hacı Ali Doğan

Başkan Derviş Kilci

2.Başkan Ali Selimoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri Seyit İlhan, Selami Atmaca, Hacı Osman Yıldız, Niyazi Türkan, İnan Sungur, Yasin Aktaş, Cengiz Ümit Ekincioğlu, Mustafa Şahin, ve Hacı Mehmet Muhtar yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.