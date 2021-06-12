Özhaseki'den TÜFAD'a ziyaret

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Özhaseki, geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Osman Yozgat'a başarılar diledi. Bir süre Yozgat ile görüşen Özhaseki, daha sonra TÜFAD'ın tesislerini gezerek incelemelerde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Özhaseki'ye eşlik etti.

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