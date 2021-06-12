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MHP Kayseri İl Teşkilatı İstişare Toplantısında buluştu MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: “Birileri terörle mücadelede kararlılık örneği sergileyen devlet adamlarını hedef alıyor ise Cumhur İttifakı doğru yoldadır”

İHA

MHP Kayseri İl Teşkilatı İstişare Toplantısında buluştu MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: “Birileri terörle mücadelede kararlılık örneği sergileyen devlet adamlarını hedef alıyor ise Cumhur İttifakı doğru yoldadır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “Birileri farklı senaryolarla terörle mücadelede kararlılık örneği sergileyen devlet adamlarını hedef alıyor ise Cumhur İttifakı doğru yoldadır” dedi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok’un yanı sıra parti üyeler ve temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Terörle mücadelede kaynağında kurutma stratejisi kullanıldığını ve teröristlerin kaçacak delik aradıklarını söyleyerek, “Cumhur İttifakının varlığı içerisinde terör ile mücadeleye son terörist, son kanlı katil silahı ile ele geçirilinceye kadar destek vermek ve Türk Milletini bu şiddet ve dehşet sarmalından çekip çıkarmaktır. 15 Temmuz 2016’dan itibaren FETÖ merkezli ihanetten bu yana içeride ve dışarıda Türkiye’nin vermiş olduğu mücadeleler ortadadır. Bu günlerde baktığınızda PKK terör örgütünün çok sayıda üst düzey elemanının, örgütün sözde lider kadrosunun çok başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini görüyoruz. Terörü artık kaynağında kurutma stratejisi ile birlikte terör örgütü kaçacak delik arıyor ve hatta yalvarmaya da başladılar. Türk milletine ve Türk devletine ihanet eden kim olursa olsun, nerede olursa olsun bir gün o ihanet ettiği kudretin altında ezilmeye mecbur ve mahkum olduğunu tüm dünyanın göreceği bir amansız mücadele döneminin içerisindeyiz. Farklı senaryolar denenebilir, farklı figüranlar kullanılabilir. Bu figüranlar farklı bölgelere gönderilebilir. Ancak ne olursa olsun gördüğümüz bir şeyler var ki; birileri farklı senaryolarla terörle mücadelede kararlılık örneği sergileyen devlet adamlarını hedef alıyor ise demek ki Milliyetçi Hareket Partisi de Cumhur İttifakı da doğru yoldadır” dedi.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, “Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün teşkilatlarımız ile birlikte çok büyük bir aileyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak da uzun yıllardan sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlık Divan Üyeliğinde bir milletvekilimizin olması, İsmail Özdemir’in olması bizi duygulandırmıştır. Ülkü ocaklarından yetişip, buralara kadar gelmek her kula nasip olmaz. Ülkü ocaklarından geldiği içinde bir ayrı gururluyuz. Kendisinin de her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü biz Kayseri İl Teşkilatı olarak bütün teşkilatlarımız ile koordineli çalışıyoruz. Herkes kendi görevini yapıyor. Her hareket mensubu üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor” ifadelerini kullandı.
Toplantıda konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da, “Milliyetçi Hareket Partisi tekrardan bütün illerde olduğu gibi Kayseri’de de yeni bir üye yazılım işlerine girmiştir. Burada da bütün dava arkadaşlarıma, ilçe başkanlarıma, belediye başkanlarıma seslenmek istiyorum. Bizi ne kadar güçlü kılarsanız, bizim sesimiz, bizim gücümüz sizin adınıza, milletimizin adına o kadar güçlü çıkacaktır. Biz Genel başkanımızdan aldığımız emir gereği 1 haftadır sahalardayız. Bir haftadır sivil toplum kuruluşlarını, odaları ve dernekleri geziyoruz. Genel başkanımızın talimatını burada ki arkadaşlarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize aktarıyoruz. Biz Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi Cumhur İttifakının önemli bir parçasıyız. Bu ittifaka ayrıca liderimizin talimatlarına uygun bir şekilde çalışacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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