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MHP´li Özdemir: Türkiye´nin geleceğinde terörden medet uman siyasilere yer yok

DHA

MHP´li Özdemir: Türkiye´nin geleceğinde terörden medet uman siyasilere yer yok


Olcay DÜZGÜNİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, HDP´ye açılan kapatma davası ile ilgili, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi´ne açmış olduğu kapatma davası, Türkiye´nin geleceğini ilgilendiren önemli meselelerden bir tanesidir. Artık Türkiye´nin geleceğinde teröre, terörden medet uman siyasilere, terörü aracı olarak değerlendiren kesimlere yer yok" dedi.
MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen İl İstişare Kurulu toplantısına, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda terör konusuna değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "15 Temmuz 2016´da yaşanılan FETÖ merkezli ihanetten bu yana içte ve dışta Türkiye´nin vermiş olduğu mücadeleler ortadadır. Bugünlerde baktığınızda PKK terör örgütü çok sayıda üst düzey elemanının çok başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini görüyoruz. Bir dönem Irak´a operasyonlar belki mevsimsel ve dönemsel olarak icra ediliyordu. Gelişen konseptle beraber terörü artık kaynağında kurutma hamlesiyle birlikte artık terör örgütü neredeyse kaçacak delik arıyor. Hatta yalvarmaya da başladılar. Bunun neticeleri basına da yansımaya başladı. Hepimiz takip ediyoruz" diye konuştu.
`TÜRK DEVLETİNE İHANET EDEN EZİLMEYE MAHKUM VE MECBURDUR´
İsmail Özdemir, çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Türk devleti ve milletine ihanet eden kim olursa olsun, nerede olursa olsun bir gün ihanet ettiği o kudretin altında ezilmeye mecbur ve mahkum olduğunu bütün dünyanın göreceği bir dönem içindeyiz. Farklı senaryolar denenebilir. Farklı figüranlar kullanılabilir. Bu figüranlar farklı yerlere gönderilebilir. Ne olursa olsun gördüğümüz ve bildiğimiz bir gerçek var ki birileri farklı senaryolarla terörle mücadelede kararlılık örneği sergileyen devlet adamlarını hedef alıyorsa demek ki Milliyetçi Hareket Partisi de, Cumhur İttifakı da doğru yolda emin adımlarla ilerliyor demektir. Bütün bunlara aldırış etmeden son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, kimlerin bunlara arka çıktığına bakmaksızın bu kararlı mücadelemiz devam edecek. Bunların da siyasi uzantılarının Türkiye´de geleceğinin olmadığını belirtmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
`TÜRKİYE´Yİ BU BELADAN KURTARMAK LAZIM´
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP´ye kapatma davası açıldığına değinen İsmail Özdemir şöyle konuştu:
"Hiçbir hukuk devletinde teröre destek verip, teröre terör örgütü diyemeyip sonra da kalkıp o ülkenin parlamentosunda boy gösterecek bir siyasi organizasyona rastlayamazsınız. Türkiye´yi artık bu beladan kurtarmak lazım. Bunun için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi´ne yapmış olduğu kapatma davası Türkiye´nin geleceğini ilgilendiren önemli meselelerden bir tanesidir. Artık Türkiye´nin geleceğinde teröre, terörden medet uman siyasilere, terörü aracı olarak değerlendiren kesimlere yer yok. Bakıyorsunuz bugünlerde birileri yedi benzemez, her biri birbirine benzemez fakat dışarıdan oluşturulan gündemlerle Türkiye´de bağnaz bir iktidar karşıtlığıyla bir araya gelip düne kadar siyasi ortaklıkla seçime girme hesabı yapıyorlardı ve bunu yaptılar. Bugün bakıyorsunuz kendi aralarında kimler kendilerine bu yetkiyi vermiş belli değil. Birbirleri arasında bakanlık pazarlıkları yaptırmaya varacak kadar ne yazık ki futursuzlaşıyorlar. Milletimizin bunları dikkatle takip ettiğine eminiz."      DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN
2021-06-12 18:59:22

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