5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

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Kayseri’nin Pınarbaşı 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Kayseri yolu Pazarören mevkii kavşağında meydana gelen kazada, 34 BMF 937 plakalı Renault marka otomobil, 24 DF 770 plakalı Renault marka otomobil,38 ACG 314 plakalı Opel marka otomobil, 06 ENJ 66 plakalı Volvo marka cip ve 14 AAZ 678 plakalı Toyota marka otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada 34 BMF 937 plakalı araç içerisinde bulunan İ.K., 24 DF 770 plakalı otomobilde bulunan İ.M. ve Ç.M., 14 AAZ 678 plakalı otomobilde bulunan H.S. ve Y.K. yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, jandarma ve polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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