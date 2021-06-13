Mide botoksu ile 6 ayda kiloların yüzde 20’sinden kurtulmak mümkün Op. Dr. Abdullah Çime: “Ameliyattan 1 saat sonra hastalarımızı taburcu ediyoruz”

Özel Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Çime, mite botoksu ile 6 ayda vücuttaki kilonun yüzde 20’sinin verilebildiğini söyleyerek, “Ameliyattan 1 saat sonra hastalarımızı taburcu ediyoruz” dedi.

Mide botoksunun genelde vücut kitle endeksi yüzde 35’in altında olan bireylerde uygulandığını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Çime, “Mide botoksu, obezite tedavi yöntemlerinde bir tanesidir. Mide botosunu kilo verme yöntemlerini kullanarak veya diyet ve spor yaparak kilo veremeyen, vücut kitle endeksi 35’in altında olan hastalarda tercih ettiğimiz metot mide botoksudur. Mide botoksu ile hastalarımız 6 ayda vücut kilolarının yaklaşık yüzde 1520’ si arasında kilo verebilmektedirler. Mide botoksunun etkisi 6 ay sürmektedir. 6 ay sonrasında hasta kilosunu vermektedir. Bu süre zarfında biz hastamıza yeme içme alışkanlığını yeniden kazandırabilmek için aynı zamanda bir de diyet programı vermekteyiz ki botoksun etkisi geçtikten sonra hasta eskisi gibi yeme içmesine devam etmesin ve bizim oluşturduğumuz yeme içme düzenine uyum sağlayarak eski kilolarını tekrardan geri almasın. Mide botoksu endoskopi altında uygulanan bir işlem yani mide botoksu bir ameliyat değil. Hastamıza sedasyon vererek yani uyutarak yapılan bir işlemdir. Yaklaşık 15 dakika süren bir işlemdir. Endoskopla ağızdan girerek, yemek borusundan geçip mideye ulaşıyoruz. Mideyi öncelikle inceliyoruz. Midemizde botoksu yapmamıza engel bir durum olup, olmadığına bakıyoruz” dedi.

Dr. Çime, ameliyattan 1 saat sonra hastaları taburcu ettiklerini söyleyerek, “Eğer ki engel bir durum yoksa yaklaşık 500 ünite botoksu midenin çıkış kısmından başlayarak yaklaşık olarak 20 bölgesine veriyoruz. Mide botoksu düz kas hücrelerini felç ediyor. Yani çalışmasını engelliyor. Düz kas hücreleri çalışmayınca dolayısıyla mide boşalması gecikiyor ve buda hastada bir tokluk hissi uyandırıyor. Diyet ve sporla kilo veremeyen hastalarımıza önerilerimizden bir tanesi de mide botoksudur. Mide botoksu işlemi günübirlik yapılmaktadır. İşlem yapıldıktan sonra hasta yaklaşık 1 saat kontrolden sonra taburcu edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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