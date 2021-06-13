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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Hürriyet MTAL finale yükseldi

İHA

Kayseri Hürriyet MTAL finale yükseldi

Kayseri Hürriyet MTAL oynadığı 2 maçı kazanarak adını finale yazdırdı.
Voleybol Erkekler Bölgesel Lig’de 32 gruptan birisi Kayseri’de oynandı. Kayseri grubunda Kayseri Altunspor ve Kahraman Elbistan Gençlik takımları ile oynayan Kayseri Hürriyet MTAL rakiplerine set vermeden iki maçı da 30'lık sonuçlarla kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.
Kayseri Hürriyet MTAL ilk maçında Kahramanmaraş Elbistan Gençlik’i 259, 2514 ve 2512 mağlup ederek gruba galibiyetle başladı. İkinci maçında ise Kayseri Altunspor’u 2517, 2519 ve 2522 ile geçen Hürriyet MTAL 2’de 2 yaptı. Kayseri Hürriyet MTAL Bölgesel Lig finallerine grup birincisi olarak yükselirken grup ikincisi ise Kayseri Altunspor oldu.
Final müsabakaları 20212223 Haziran tarihlerinde oynanacaktır. Grup yerleri daha sonra belli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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