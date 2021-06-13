Bahri Doğru ve Halil Sade derece ile döndüler

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Balkan Gençler Şampiyonasın’da Kayserili sporcular ikincilik ve üçüncülük sevinci yaşadı.

1213 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Balkan Gençler Şampiyonası’nda dün piste çıkan TOHM Sporcusu Bahri Doğru 1500 metre yarışmasında 3.53.02'lik zaman ile kişisel en iyi derecesini gerçekleştirerek Balkan ikincisi olurken diğer TOHM Sporcusu Halil Sade 5000 metrede Balkan üçüncüsü oldu.

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