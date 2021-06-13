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Büyükşehir 15 bin koyunu Erciyes'ten eriyen kar sularıyla rahatlattı

İHA

Büyükşehir 15 bin koyunu Erciyes'ten eriyen kar sularıyla rahatlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Dağı’nın zirvesinde büyük ve küçükbaş hayvanlara içme suyu sağlamak amacıyla 4 ayrı gölet yaptı. Şeyhşaban Mahalle Muhtarı Şerafettin Akduran, “Büyükşehir’imizin bu şekildeki bir yatırımı bizim 15 bin koyunumuzu rahatlattı. Büyükşehir’e minnettarım, hayalimizi gerçekleştirdi” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ile şehrin sembolü olan Erciyes Dağı’nda eriyen kar sularını, büyük ve küçükbaş hayvanlar için içme suyuna dönüştürüyor.
ERCİYES’İN KAR SULARI, HAYVANLARA İÇME SUYU OLUYOR
Besicilerin yaylalarda otlattığı hayvanların susuz kalmaması için 4 ayrı gölet yapan Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Dağı’nın eriyen kar sularını yapılan göletlerde toplayıp, yaz boyunca hayvanlara su verilmesini sağlıyor. 15 kilometrelik boru hatları ile birbirine bağlanan göletlerden yaklaşık 15 bin koyun ve bin büyükbaş hayvan yararlanıyor.
İncesu Şeyhşaban Mahalle Muhtarı Şerafettin Akduran, hayvancılık ile uğraştığını belirterek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şu an eski Şeyhşaban Mahallesi’ndeki 2 bin rakımlı eski köydeyiz. Erciyes zirvesinin bin metre aşağısındayız. Burası hayvancılıkla geçinen, eski köyümüzde ikamet eden, yılın 8 ayını burada geçiren insanları olan köy. Burada daha önce köyümüzün hayvanlarını sulayan mevcut topraktan tarihi bir göletimiz vardı” dedi.
Köyün geçim kaynağı hayvancılık olduğu için su ihtiyaçlarının çok olduğunu ifade eden Akduran, “Bu bize yetişmiyordu. Bize membranlı büyük bir göl yapıldı. Bu gölle kışın karın çok yağması ile biz bu suyu stokluyoruz, suyu topluyoruz. Ve baharın suyun arkası kesilince kar suyu ile topladığımız bu göleti, baharın koyunlarımızı sulamak için buradan 7 kilometre aşağıya, eski köyümüzle yeni köyümüzün ortak noktasındaki tam ortada yeni bir sistem kurduk. Sağ olsun Büyükşehir’imizin boru vermesi ile onların yardımı ve yapması ile oraya indirdik. Orada hayvanlarımızı sulamak için kullanacağız” diye konuştu.
“BÜYÜKŞEHİR HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ”
Muhtar Akduran, Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 tane gölet yapıldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Zirvedeki bunlar, bunu stokluyoruz. Kademe kademe rampaları inerek boru yoluyla dördünü de dolduruyoruz. Bizim köyümüzün geçim kaynağı koyun olduğu için koyun çok ve 15 bini geçen koyunumuz var. Hemen hemen hepsi bu sudan yararlanıyor. Bine yakın da büyükbaşımız var. Hepsi bu sudan yararlanıyor. Bu bizim için bir dönüm noktası oldu. Çünkü bu 15 bin mevcut koyunun hepsi susuzdu. Büyükşehir’imizin bu şekildeki bir yatırımı bizim 15 bin koyunumuzu rahatlattı. Bu benim hayalimdi. Allah razı olsun Büyükşehir’imizden. Bu benim hayalimdi muhtar olursam ve o da oldu. O yüzden Büyükşehir’e minnettarım, çok teşekkür ediyorum. Bu hayalimizi Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik, o da bizi kırmadı sağ olsun. Ve bu hayalimizi gerçekleştirdi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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