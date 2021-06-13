Prof. Dr. Çalış, "Vatandaşlarımız Covid-19 aşısı için E-nabız üzerinden gönüllü olabilirler"

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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Covid19'a karşı geliştirilen aşının Faz13 çalışması için gönüllü olmak isteyenlerin Enabız üzerinden gönüllü olabileceğini duyurdu.

Erciyes Üniversitesi REktörü Prof. Dr Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Erciyes Üniversitemiz tarafından Covid19’a karşı geliştirilen ve TUSEB tarafından desteklenen yerli aşımıza Faz3 için gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız Enabız üzerinden gönüllü olabilirler" ifadesinde bulundu.

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