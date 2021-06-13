Fuat Kalay: “Genel başarı tesadüf değil”

Kayseri Hürriyet MTAL Genel Koordinatörü Fuat Kalay, kısa sürede gelen başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Voleybol Bölgesel Lig takımlarından Kayseri Hürriyet MTAL, grupta oynadığı iki maçını kazanarak 2’DE 2 yaptı ve adını finalle yazdırdı.

Kayseri Hürriyet MTAL Genel Koordinatörü Fuat Kalay yaptığı açıklamada, “Bu kısa sürede gelen başarının tesadüf değil. Antrenörümüz Metin Tutum olmak üzere tüm sporcularımı kutluyorum. Bölgesel Lig Türkiye finallerin de inşallah bu genç ve yetenekli sporcularla 2. Lige çıkacağız. Forma ana sponsorumuz Maydonoz Döner’e ve maçtan sonra bizi ağırlayan Kayseri şubesine çok teşekkür ediyorum. Bizde onlara formamızı hediye ettik” diye konuştu.

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