Arazileri ellerinden alınan vatandaşlardan tepki

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Yeni Hayat Mahallesinin bir kısım arazisi Yeşilhisar Mısacılı Mahallesine bağlanınca, vatandaşlar tepki gösterdi.

Yapılan anlaşmalar ile uzun yıllar arazi konusunda sıkıntı yaşamayan vatandaşlar, yeni açılan dava üzerine ellerinden alınan arazilerinin geri verilmesini ve bu konuda yetkililerden destek beklediklerini dile getirdiler. Yeni Hayat Mahalle Muhtarı Ahmet Ayhan, "Bize ait olan arazi Yeşilhisar'a geçti, biz bu arazinin tekrar bize geçmesini istiyoruz. Arazi olmadığından ekili alan olmadığından göç başladı, her taraf mera olduğu için gençlerimize bir yatırım bırakamıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Halil Sekidağ ise, "Benim 200 bacak malım var ama 1 balya çıkaracak toprağım yok, Evimizin dibindeki arazi Yeşilhisar'a geçti, ben 66 yaşındayım 66 yıldır buradayım o araziler hep bizimdi, biz eker biz biçerdik ama şuan Yeşilhisar'a verdiler. Biz hayvancılık ile uğraşıyoruz hayvancılık için toprak lazım, toprak olmadan biz hayvancılık yapamayız. Bizim bu sıkıntımızın çözülmesi, arazimizin tekrar bize verilmesi için yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yine mahallelilerden Cennet Sekidağ da, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor ki 'Hayvancılık gelişsin' hayvancılık neyle gelişir toprak ile gelişir mera ile gelişir Yeni Hayat mahallesinin arazisine gidiyoruz mısacılı diyor ki bura benim arazi giremezsin, biz hayvanlarımızı götürecek bir yer bulamıyoruz. Bizim ile, bu köy ile ilgilen yok kenara atılmış bir köy gibi şuanda hiç kimse umursamıyor. yetkili yerlere başvurduk herkes bir birine atıyor biz ortada kaldık. Çobanlarımız sıkıntı çekiyor, burada ki arazi sıkıntısının çözülmesi için illa birinin ölmesi mi gerekiyor. Biz buraya yıllardır emek verdik ektik biçtik ama şuan araziler Yeşilhisar'a geçti bütün emeklerimiz gitti, biz burada hakkımızı istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Doğan Kürkçü de, "Yeşilhisar sınırı mahallemizin girişine dayandı, Mısacılı buraya 6 kilometre uzaklıkta biz 100 metre yakındayız, hayvanlarımız mahallemizden 100 metre ileri gitse bekçi gelip kapatıyor, mallarımızı yayamıyoruz. Biz hakkımız olan araziyi geriye istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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