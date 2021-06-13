Metin ve Duman ailesinin mutlu günü

Ülkü Ocakları Bölge Eski Müfettişi Selahattin Metin’in kızı Burcu Metin, Sami Duman ile dünya evine girdi. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen düğüne Metin ve Duman Ailelerinin sevenleri katılırken, davetliler çiftin mutluluklarına şahit oldu.

Burcu Metin ve Sami Duman’ın düğününe AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi Medya Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahını Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu kıyarken, protokol üyeleri ise nikah şahitliği yaptı. Kıyılan nikahın ardından çiftin evlilik cüzdanı Başkan Tok ve Başkan Çopuroğlu tarafından Burcu Metin’e verildi. Nikah merasiminde konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 35 yıllık evliliğinden örnek vererek nasihat ederek, aile büyüklerine saygıda kusur etmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, diğer protokol üyeleriyle birlikte çifte mutluluklar diledi.

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