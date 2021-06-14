Kırsalda yaşayan mahalleli 'mobil berber' ile tıraş oluyor



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları 'mobil berber' uygulamasıyla ücretsiz tıraş ediyor.

Talas Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile kırsal mahallelerde 'mobil berber' uygulamasını hayata geçirdi. İlçedeki berber ve kuaför esnafı, başta hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezine gelemeyen kırsal mahallelerdeki vatandaşların saç tıraşlarını ücretsiz olarak yapıyor. Belediye tarafından başlatılan uygulama, berber ve kuaför esnafını da mutlu etti. Mobil berber bugün, ilçeye bağlı Çevlik Mahallesi'ndeki vatandaşların tıraşını gerçekleştirdi. Uygulama nedeniyle teşekkür eden Çevlik Mahalle Muhtarı Ali Yararbaş, "Böyle bir hizmetin ayağımıza kadar gelmesi bizleri mutlu etti. Mahalle sakinleri saç tıraşı için kent merkezine gidiyordu. Yaşlı olanları da çocukları tıraş ediyordu. Mobil berber hizmeti çok iyi oldu" dedi.

Mobil berbere saçlarını kestiren 70 yaşındaki Burcu Yıkılmaz ise, "2 yıldır kuaföre gidemedim. Saçımı oğlum keserdi. Şimdi berberler köyümüze geldi. Yetkililere teşekkür ederim" dedi.

Berber Selçuk Akyüz de "Pandemi nedeniyle dükkanlarımız uzun süre kapalıydı. Şimdi belediyemiz oluşturduğu mobil berber projesi ile bizleri köylere götürüyor. Çevlik mahallesi bizim mobil berber hizmeti verdiğimiz mahallelerden birisi oldu. Günlük 20'ye yakın kişiyi tıraş ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Talas Yasin DALKILIÇ

2021-06-14 13:38:03



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